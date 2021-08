Gli auguri per i 40 anni di Meghan Markle: per la Royal Family rimane Duchessa di Sussex Meghan Markle compie oggi 40 anni e tra gli auguri social non potevano mancare quelli della famiglia reale. Sia i Cambridge che la regina non si sono distinti per calore ma la cosa particolare è che hanno continuato a definire la moglie di Harry “Duchessa di Sussex”.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi Meghan Markle compie 40 anni e da ogni parte del mondo sono arrivati omaggi e auguri. Da quando ha sposato il principe Harry a oggi ha dimostrato di essere una moglie amorevole, una mamma premurosa, nonché una donna impegnata sul piano sociale e un'icona di stile. Alcuni dei suoi look sono diventati ormai leggendari, tanto da fare "concorrenza" a quelli della cognata Kate Middleton e da registrare il tutto esaurito in pochissime ore. Al di là dell'influenza che la Duchessa ha nel mondo fashion, ciò che interessa realmente ai sudditi è: come sono i suoi rapporti con i Royals? Tutti i curiosi saranno lieti di sapere che a metà mattinata sono arrivate delle dediche speciali per il suo 40esimo compleanno direttamente da Buckingham Palace.

Gli auguri di William e Kate

I primi a fare gli auguri a Meghan Markle sono stati il principe William e Kate Middleton, che sui loro profili social hanno condiviso una dolce foto della cognata, per la precisione uno scatto realizzato durante un viaggio istituzionale in Oceania, nel quale appare sorridente e raggiante con una collana di fiori appesa al collo. Nella didascalia i Cambridge sono stati abbastanza didascalici. Non si sono lasciati andare a sentimentalismi inutili e hanno scritto semplicemente "Auguriamo un felice quarantesimo compleanno alla duchessa di Sussex", continuando a usare per lei il titolo nobiliare che qualcuno vorrebbe toglierle dopo l'addio ai Windsor.

La regina "imita" i Cambridge

A seguire l'esempio di William e Kate è stata la regina, che sull'account Instagram della Royal Family ha condiviso una Stories con un collage di diverse foto. Nella prima la Markle tiene tra le braccia il piccolo Archie, nella seconda è al fianco del marito Harry e nella terza sorride in compagnia della sovrana durante un evento istituzionale. Anche in questo caso la didascalia è stata "ridotta all'osso": "I nostri migliori auguri alla duchessa di Sussex". Secondo i tabloid britannici, il titolo Duchessa di Sussex non sarebbe stato usato a caso, avrebbe voluto rimarcare il fatto che la questione crea ancora molte discussioni in famiglia. Che sia vero o no, in ogni caso, non importa, l'unica cosa chiara è che i Windsor non si sono distinti per calore e affetto in questa giornata speciale.