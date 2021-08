Meghan Markle compie 40 anni e lancia un nuovo progetto: aiutare le donne a tornare al lavoro In occasione del suo quarantesimo compleanno, Meghan Markle ha lanciato un nuovo progetto: 40×40. La duchessa vuole aiutare le donne a tornare nel mondo del lavoro. Per il lancio dell’iniziativa ha chiesto aiuto a una testimonial speciale, un’attrice molto famosa e molto amata dal pubblico.

A cura di Giusy Dente

Oggi è il compleanno di Meghan Markle: la duchessa di Sussex compie 40 anni. Erano circolate delle voci su un possibile party con amici e parenti, ma a quanto pare invece l'ex attrice ha deciso di trascorrere la giornata col marito Harry e coi figli Archie e Lilibet Diana. Sono arrivati gli auguri social da parte della regina e anche quelli da parte dei Cambridge e ne ha approfittato per parlare del suo nuovo progetto, in cui è coinvolta anche una nota attrice molto amata dal pubblico.

Meghan Markle dalla parte delle donne

In occasione del compleanno di Archie i Sussex avevano lanciato un'iniziativa benefica e avevano chiesto delle donazioni attraverso la loro fondazione Archewell per contribuire a un'equa distribuzione di vaccini nel mondo. Stavolta, in occasione del 40esimo compleanno di Meghan Markle, il progetto presentato è diverso e riguarda il rientro delle donne al lavoro. Lo ha annunciato la moglie di Harry personalmente in un video condiviso sul sito web di Archewell. 40×40, questo il nome dell'iniziativa, vede coinvolta anche un'amica della duchessa: la star di Hollywood Melissa McCarthy (nota soprattutto per il ruolo di Sookie in Una mamma per amica).

"È il mio 40esimo compleanno e ho un'idea. Dato che compio 40 anni chiedo a 40 amici di dedicare 40 minuti del loro tempo a fare da mentore a una donna che sta rientrando nel mondo del lavoro" ha spiegato l'ex attrice di Suits, preoccupata dagli effetti che la pandemia ha avuto sulle donne. Loro hanno pagato il prezzo più alto della crisi: si è accentuato il divario di genere, hanno perso il lavoro e rischiano la povertà molto più degli uomini.

Per questo il suo intento è creare una rete di supporto e contatti grazie appunto all'attività di questi mentori coinvolti, ciascuno dei quali può offrire alle lavoratrici consigli e strumenti pratici per raggiungere i loro obiettivi professionali. Sul sito della fondazione si legge: "Tra i doni più preziosi del tempo c'è anche il tempo speso al servizio degli altri sapendo che può contribuire a un cambiamento incredibile". E infatti sia la duchessa che il duca di Sussex sono molto impegnati socialmente, soprattutto quando si tratta di donne e bambini, che stanno loro particolarmente a cuore. La coppia fa la sua parte nel rendere il mondo un posto migliore, dove tutti possano avere le stesse possibilità, sia per quanto riguarda l'accesso alle cure che le possibilità lavorative.