Meghan Markle aspetta il suo secondo figlio dal principe Harry e lo ha rivelato la scorsa settimana con un dolcissimo scatto di coppia in bianco e nero, nel quale ha messo in risalto il pancino già evidente. La Duchessa è apparsa raggiante ed eterea in versione "dea della maternità" mentre, stesa su un prato, guarda con dolcezza il marito. È proprio con lui che da poco più di un anno ha deciso di abbandonare la Royal Family per rivendicare la sua libertà e ad oggi, vista la conferma di questa scelta, sembra non essersene affatto pentita. Di recente è tornata ad apparire in video e lo ha fatto con un look premaman sofisticato e glamour: a quanto pare l'ex principessa non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua passione per la moda durante la gravidanza.

Archewell Audio, il nuovo progetto lanciato da Meghan ed Harry

Negli ultimi tempi Meghan Markle aveva evitato di mostrarsi in videochat, probabilmente per "nascondere" il pancino prima dell'annuncio ufficiale, ma ora le cose sono cambiate ed è tornata ai suoi impegni ufficiali, anche se solo in forma virtuale come richiedono le restrizioni legate alla pandemia. Lo ha fatto per promuovere il podcast Archewell Audio, un progetto lanciato nel 2020 insieme al marito Harry. I due hanno così annunciato che presto daranno vita a una comunità che darà voce alle persone in difficoltà, così che possano condividere le loro storie che, in caso contrario, sarebbero rimaste nell'ombra.

in foto: Meghan con il Citrus dress

Il primo look premaman di Meghan Markle

Per un'occasione tanto speciale Meghan Markle poteva mai rinunciare allo stile glamour che da sempre la contraddistingue? Assolutamente no e ne ha approfittato per sfoggiare il suo primo look premaman dopo l'annuncio della dolce attesa. La Duchessa ha puntato sull'eleganza di Oscar de la Renta, indossando un abito dal sapore primaverile che di sicuro si rivelerà perfetto per tutte le future mamme che vogliono aggiungere un tocco di colore alla loro gravidanza. Si tratta del “Citrus Primavera Dress”, uno smanicato a fondo bianco, con la gonna scampanata al ginocchio, decorato con degli alberi di limone stilizzati. Qual è il suo prezzo? Sul web viene venduto a oltre 3.000 euro. Per completare il tutto la Markle ha tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati, rivelando delle lunghezze extra long, anche se è il sorriso innamorato che ha rivolto in continuazione a Harry che l'ha resa davvero splendida e raggiante.