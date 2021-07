Giulia Salemi al compleanno di Pierpaolo: l’abito ha dettaglio cut-out sotto al seno e schiena nuda Pierpaolo Pretelli ha festeggiato il suo compleanno in compagnia delle persone più care e tra queste ovviamente anche la fidanzata Giulia Salemi. Lei lo ha sorpreso con un dolcissimo video in cui gli ha esternato tutto il suo amore. Per l’occasione la modella italo persiana ha scelto un elegante abito nero, uno dei suoi colori preferiti.

A cura di Giusy Dente

Giulia Salemi in Jacquemus

Giulia Salemi è stata una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip 2021, partecipazione numero due per lei, che già nel 2018 era stata tra i concorrenti del reality. In nessuno dei due casi è riuscita a portare a casa la vittoria, ma la seconda edizione le è valsa un premio ugualmente importante: ha trovato l'amore. Proprio sotto l'occhio delle telecamere è nata la storia con Pierpaolo Pretelli, chiacchieratissima sin dall'inizio. Lui, infatti, aveva già avuto un flirt all'interno della Casa con Elisabetta Gregoraci, ma all'uscita di quest'ultima ha approfondito la conoscenza con la modella italopersiana ed è nato un forte sentimento, che a distanza di mesi è più forte che mai. In occasione del compleanno del compagno, l'influencer gli ha fatto una dolcissima dedica sui social.

Il compleanno di Pierpaolo Pretelli, tra lacrime e sorrisi

Pierpaolo ha festeggiato in compagnia dei suoi cari e della fidanzata Giulia Salemi il suo 31esimo compleanno. Non è mancata la dedica social della modella, che in un video ha voluto esternare al compagno tutto il suo amore per lui. Scatti delle vacanze, momenti della quotidianità in casa, immagini del Grande Fratello, attimi condivisi con il figlio di lui: a fare da sottofondo allo scorrere delle foto la voce narrante della 28enne, che ha elogiato Pretelli come uomo, come compagno e come padre. Lui ha infatti un figlio, il piccolo Leo, che ha da poco compiuto 4 anni: alla festa di compleanno lei era presente, anche se per rispetto alla mamma ha preferito non apparire nelle foto ufficiali di famiglia.

"Tu mi rendi felice come non lo sono mai stata e quasi non ci credo, stento a credere che in così poco tempo io stia vivendo una storia d’amore così intensa", ha scritto Giulia Salemi, ringraziandolo per essere parte della sua vita. "Accanto a te sto imparando ad amarmi, ad amare anche quelle cose che prima odiavo di me e credo che questa sia la cosa più bella che l’amore possa farti" ha concluso. La reazione di lui, alla visione del video, è stata un pianto commosso: "Capite perché sono pazza di lui e lo amo così tanto?", ha commentato la sua innamoratissima fidanzata.

Giulia Salemi in nero al compleanno di Pierpaolo Pretelli

Il nero è senza dubbio uno dei colori preferiti della modella italopersiana, quello che ha più volte sfoggiato anche al Grande Fratello Vip. In occasione delle dirette serali del programma ha abituato i telespettatori a look griffati e di lusso, giocando molto con dettagli seducenti, come le trasparenze dell'abito lungo con spalline sottili di Alessandra Rich. Ma ha anche saputo puntare su tocchi eleganti e preziosi, come le perle e i cristalli dell‘abito gioiello firmato Amen Style venduto a 955 euro. Neri erano anche il sexy abito cut-out della semifinale, quando la Salemi è stata eliminata, quello con le maniche a sbuffo di Jijil Collection e ovviamente quello con scollo a barca firmato Alexander McQueen indossato dopo la morte del fratello di Dayane Mello.

abito Pila, Jacquemus

E anche per il 31esimo compleanno del fidanzato, la Salemi ha puntato sul più elegante dei colori: il nero. La scelta è caduta su un mini dress di Jacquemus, della collezione L'Amour lanciata per la Primavera/Estate 2021: il modello Pila. Il prezzo originale corrisponde a 485 euro, anche se online al momento sul sito ufficiale del brand è disponibile quasi a metà prezzo. Realizzato in lino, presenta spalline regolabili, con il doppio bra che valorizza il décolleté.

abito Pila, Jacquemus

Due sono i dettagli sexy: gli intrecci sulla schiena nuda e il cut out sotto al seno. La linea aderente che scivola leggera sul corpo ne sottolinea perfettamente la silhouette e infatti ha valorizzato la bellezza di Giulia, più raggiante del solito.