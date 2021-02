Giulia Salemi potrà pure essere entrata "in ritardo" al Grande Fratello Vip 2020-21 ma fin dal primo momento è riuscita a integrarsi alla perfezione, diventando una delle protagoniste più amate del programma. Al di là dell'amicizia con Tommaso Zorzi e dell'amore con Pierpaolo Pretelli, ad attirare le attenzioni del pubblico sono i suoi outfit trendy e glamour che la stanno trasformando nell'icona fashion della casa. Se nella quotidianità punta quasi sempre su dei look acqua e sapone, in puntata dà il meglio di lei in fatto di stile, soprattutto perché opta prevalentemente per capi e accessori di lusso. Lo scorso weekend aveva seguito la moda dei completi mannish (ma con il reggiseno in bella vista), questa volta è tornata alle minigonne, sfoggiando un abito gioiello decorato con le perle che di sicuro farà impazzire le fashion addicted.

Giulia Salemi con l'abito gioiello

Lunedì 15 febbraio è andata in onda la puntata 40 del GF Vip e, come succede da settimane, tra le grandi protagoniste c'è stata anche Giulia Salemi, che è scoppiata in lacrime dopo essere finita in nomination. Al di là delle dinamiche e degli screzi con i coinquilini, ha spopolato con il suo look elegante e glamour. È tornata al total black e alle minigonne, fasciando la silhouette da capogiro con un abito gioiello firmato Amen Style che di sicuro diventerà super richiesto, nonostante il prezzo da capogiro. Si tratta di un modello corto e aderente con le maniche lunghe, lo scollo rotondo e delle decorazioni in cristallo e finte perle su collo, maniche e gonna. Quanto costa? Sul web viene venduto a 955 euro, anche se attualmente, essendo periodo di saldi di fine stagione, è possibile trovarlo a una cifra scontata.

in foto: L’abito gioiello di Amen Style

I sandali sono "riciclati"

Per completare il tutto non potevano mancare degli accessori sofisticati e griffati, anche se Giulia ha "peccato" in fatto di originalità, il motivo? Ha infatti indossato delle scarpe "riciclate" che ha già sfoggiato nelle scorse settimane, ovvero i sandali di velluto con il tacco a spillo firmati Casadei (modello Blade Velvet da 650 euro). Per quanto riguarda gli orecchini, è rimasta fedele ai cerchi ma ha optato per dei preziosi decorati con le perle di Marina Fossati piuttosto che per quelli maxi dorati che hanno contraddistinto i suoi look per settimane. Per quanto riguarda l'acconciatura, ha legato i capelli in una coda di cavallo alta e tiratissima, mentre il make-up è apparso come al solito curassimo grazie al contouring, anche se leggermente più leggero rispetto alle precedenti puntate. La Salemi ha in programma una rivoluzione di stile in campo beauty per gli ultimi appuntamenti con il reality?