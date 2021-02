Il Grande Fratello Vip 2020-21 va avanti da 5 mesi e inevitabilmente ha visto i suoi protagonisti provare ogni tipo di emozione, dalla gioia alla rabbia, fino ad arrivare alla tristezza più acuta. Gli ultimi giorni sono stati particolarmente difficili per i "vipponi": si sono stretti a Dayane Mello che ha perso tragicamente il fratello Lucas in un incidente d'auto. Venerdì 5 febbraio è andata in onda la 37esima puntata del reality, la prima dopo l'arrivo della drammatica notizia, e i concorrenti hanno fatto qualcosa di simbolico per mostrare la loro vicinanza alla modella brasiliana: hanno lasciato nell'armadio paillettes e colori sgargianti, preferendo dei look total black in segno di lutto. Giulia Salemi non ha fatto eccezione ed è apparsa ancora più elegante e sofistica del solito.

Il look total black di Giulia Salemi

Giulia Salemi ha lasciato nell'armadio le scarpe leopardate, i look color block, gli abitini rosso fuoco: così come tutti gli altri concorrenti del reality, nella puntata 37 ha puntato sul nero per mostrare rispetto al grave lutto di Dayane Mello. L'influencer, però, non ha rinunciato al lusso e, come ormai succede da diverse settimane, ha sfoggiato un outfit griffato e costoso. Ha infatti indossato un abito in maglia stretch firmato Alexander McQueen, un modello dalle linee semplici con lo scollo a barchetta e il doppio orlo con le ruches, al quale ha aggiunto semplicemente una maxi cintura che le ha esaltato il punto vita. Qual è il prezzo del minidress? Sul web viene venduto a 1.790 euro. Così facendo, la Salemi ha esaltato la sua femminilità con eleganza, valorizzando le spalle e lasciando le gambe in mostra con estrema sobrietà.

in foto: Abito Alexander McQueen

Giulia Salemi "ricicla" le scarpe

Per questa volta Giulia ha evitato le scarpe originali come quelle in fucsia fluo sfoggiate qualche puntata fa, ha preciso rimanere sobria con dei décolleté neri con il tacco a spillo, per la precisione le Ivy in vernice di Le Silla, il cui prezzo sul sito ufficiale del brand è di 546 euro. Considerando il fatto che le ha già indossate spesso durante le dirette del GF Vip, sono proprio queste le sue calzature preferite. Certo, la puntata 37 è stata un po' particolare anche in fatto di look ma è chiaro che questi décolleté sono una "certezza": stanno bene con tutto e sono capaci di aggiungere un tocco sensuale e femminile a ogni outfit, anche quelli più semplici e casual. Nelle prossime puntate la Salemi tornerà il pubblico con i suoi accessori originali?