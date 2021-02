Ieri sera, venerdì 26 febbraio, è andata in onda la semifinale del Grande Fratello Vip e come al solito è stata ricca di sorprese, dall'annuncio del fratello di Pierpaolo Pretelli, che ha comunicato di aspettare un figlio dalla fidanzata, alle eliminazioni di Rosalinda Cannavò e di Samantha de Grenet. Gli inquilini che sono stati ormai eliminati hanno seguito la diretta dagli studi di Cinecittà, non potendo fare a meno di dire la loro di fronte agli eventi salienti della settimana. Ad attirale le attenzioni del pubblico è stata però Giulia Salemi, che ha "sfidato" Elisabetta Gregoraci a colpi di scollature hot. L'influencer ha optato per il total black ma non per questo ha rinunciato alla sensualità con un look dai dettagli davvero provocanti.

L'abito cut-out di Giulia Salemi

Giulia Salemi ha sedotto il pubblico del GF Vip con il look audace e sensuale scelto per la semifinale. Dopo l'abito jungle e il minidress a pois, l'influencer si è presentata in studio in total black con un lungo e sinuoso vestito di velluto firmato Alessandra Rich, caratterizzato da una gonna fasciante dal profondo spacco laterale e un corpetto con le maniche lunghe e un dettaglio cut-out sotto al seno che ha messo in risalto il décolleté procace. La cosa che in pochi sanno è che si tratta di un modello vintage che è possibile trovare in vendita sui siti di moda di lusso solo in versione "usata" a poco più di 600 euro. Per completare l'outfit Giulia ha scelto degli appariscenti pendenti tempestati di cristalli e un paio di sandali di Dolce&Gabbana sempre in nero, con il tacco a spillo e con una maxi rosa sul lato.

La passione di Giulia Salemi per i look total black

Non è la prima volta che Giulia Salemi sceglie un look total black, durante la sua seconda esperienza al GF Vip ha dimostrato di non poter fare a meno degli abiti neri quando vuole fondere eleganza e sensualità. Chi non ricorda, ad esempio, il minidress monospalla con le ruches sulla manica che ha sfoggiato all'interno della casa? Ha spaziato travestiti gioiello con le perle sul collo, completi mannish portati con il reggiseno a vista, vestiti bon-ton con la gonna al ginocchio e lo scollo a barca: ad accomunare tutti questi outfit è il colore nero. Insomma, l'influencer è una vera e propria "dark lady". Per la finale (e il ricongiungimento con Pierpaolo) sceglierà ancora una volta il total black? Di certo riuscirà ancora una volta a sorprendere i fan.