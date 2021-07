Giulia Salemi al compleanno di Leo: al party del figlio di Pierpaolo in shorts rosa e camicia annodata Giulia Salemi era tra gli invitati alla festa di Leonardo, il figlio di Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero, anche se non è mai apparsa nel foto ufficiali. Per l’occasione ha curato il look nei minimi dettagli, apparendo più trendy che mai in shorts e camicia annodata in vita.

A cura di Valeria Paglionico

Leonardo Pretelli, il figlio di Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero, ha compiuto 4 anni e per l'occasione i genitori hanno organizzato una festa all'aria aperta con palloncini azzurri, decorazioni a tema e maxi torte. Tra gli invitati c'era anche Giulia Salemi: è ormai dai tempi del Grande Fratello Vip che fa coppia fissa con l'ex velino e non poteva perdersi un evento importante come il compleanno del suo piccolo. Certo, per rispetto alla mamma ha preferito non apparire nelle foto ufficiali ma, oltre a essere apparsa in alcune Stories di Pierpaolo, non ha perso occasione per scattarsi un selfie poco prima di uscire di casa. Cosa ha indossato per il party del bimbo? Degli shorts total pink e una camicia annodata in vita, uno dei must-have dell'estate 2021.

Giulia Salemi, il look per il compleanno del figlio di Pierpaolo

Giulia Salemi è ormai un'icona fashion seguita da milioni di followers e ha messo in mostra il suo stile trendy anche alla festa del piccolo Leo. Per l'occasione ha seguito diversi trend di stagione, da quello della camicia bianca portata annodata in vita a quello degli accessori di paglia per l'estate. Ha infatti sfoggiato degli shorts total pink a vita non troppo alta e dei sandali argentati con il tacco basso, così da poter giocare tranquillamente con il festeggiato, completando il tutto con la camicia bianca che lasciava l'ombelico in mostra e una mini borsa di vimini. L'infleuncer ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci e non ha esitato a sorridere nelle rarissime foto in compagnia della sua famiglia allargata.

Perché Giulia Salemi non appare nelle foto della festa di Leo

Il motivo per cui non ci sono foto di Giulia Salemi alla festa del piccolo Leo? Fatta eccezione per una Stories temporanea, l'influencer ha preferito non apparire negli scatti ufficiali in segno di rispetto verso la mamma. Con Ariadna i rapporti sarebbero ottimi, tanto che si sarebbe venuta a creare una splendida famiglia allargata, ma è chiaro che il compleanno del bimbo è un momento particolare, in occasione del quale tutti i riflettori devono essere puntati sul festeggiato e sui suoi dolci genitori. Non ha esitato, però, a immortalare Leo tra le braccia del fidanzato Pierpaolo, scrivendo nella didascalia: “Il papà migliore del mondo, subito dopo papà Mario”. Insomma, Giulia ha dato una bella lezione a tutti coloro che l'accusavano di essere poco matura: al compleanno di Leo ha saputo mettersi da parte senza batter ciglio.