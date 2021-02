Giulia Salemi è uno dei personaggi più chiacchierati del Gf Vip, il programma condotto da Alfonso Signorini. Nella 36esima puntata, andata in onda martedì 2 febbraio, la Salemi ha fatto parlare di sé per la lite con Tommaso Zorzi e per l'incontro con la mamma Fariba. Il suo look non è passato inosservato: dopo l'abito animalier sfoggiato nella scorsa puntata è tornata al total black, mantenendo un dettaglio leopardato: le pump che danno un tocco di colore al look. Un look già "collaudato" per andare sul sicuro: la showgirl aveva già indossato un abito simile (ma in un colore diverso) in un'altra puntata, così come le scarpe con il tacco animalier che ha sfoggiato in diverse occasioni.

Il vestito di Giulia Salemi con le maniche a sbuffo

L'ex modella e showgirl, classe 1993, ha uno stile audace e grintoso fatto di minidress, colori accesi e fantasie animalier. Per questa nuova puntata ha scelto un vestito di Jijil Collection nero, con una profonda scollatura a cuore arricciata e le maniche lunghe, leggermente a sbuffo. Il vestito esalta la sua sensualità con la linea semplice e sexy al tempo stesso: già durante la ventunesima puntata aveva indossato un abito identico, ma con una fantasia a fiori. Il prezzo dell'abito è di 229 euro. Per far risaltare la scollatura ha deciso di raccogliere i lunghi capelli scuri in uno chignon tiratissimo, in modo da scoprire viso e collo e mostrare i maxi orecchini a cerchio formati da piccole perle, firmati Marina Fossati. Sotto ha indossato un paio di collant velati e le scarpe con il tacco in fantasia animalier firmate Le Silla: un modello che le piace particolarmente e che ha già indossato in altre occasioni. L'ultima volta a dicembre, abbinandole a una gonna nera di pelle. Sul sito del brand le pumps maculate vengono vendute a 593 euro. anche con un "little black dress" Giulia Salemi non rinuncia a mostrare la sua personalità prorompente nei dettagli sexy e grintosi del look.