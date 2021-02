Elisabetta Gregoraci ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip lo scorso dicembre, ovvero nella data in cui ci sarebbe dovuta essere la finale, ma ancora oggi, nonostante il lungo prolungamento del reality, continua a essere una delle protagoniste più amate. Segue le puntate direttamente dagli studi Mediaset insieme agli altri ex coinquilini e riesce sempre a spopolare con i suoi look sofisticati e glamour, tanto che Alfonso Signorini non può fare a meno di farla "sfilare" proprio come se fosse a uno show fashion. Se la scorsa settimana ha reso omaggio al nostro paese con un completo tricolore, questa volta ha preferito il total black con dei dettagli scintillanti. La showgirl ha inoltre rivoluzionato il suo hairstyle, provando un'acconciatura inedita che le dona moltissimo.

Il blazer scintillante di Elisabetta Gregoraci

È da diverse settimane che Elisabetta Gregoraci ha cambiato stylist e la cosa ha rivoluzionato il suo armadio in modo drastico. Ha detto addio agli abiti da principessa e ai completi in pizzo bon-ton, ora non ha paura di osare tra maxi scollature, stampe fiorate e lunghi vestiti nude. Per la puntata 40 del GF Vip, ad esempio, ha puntato ancora una volta sul total black ma in una versione scintillante sue glamour. Ha infatti abbinato un microtubino nero scollato a una giacca smoking tempestata di cristalli con il bavero e le tasche di raso, un modello della collezione Pre-Fall 2020 di Marcobologna. Per completare il tutto ha scelto dei nuovi sandali con il tacco alto: sono i Purist 105 di Aquazzura, che sul web vengono venduti a 495 euro. Non potevano mancare i bracciali preziosi in oro e diamanti che porta sempre al polso sinistro, che hanno aggiunto un ulteriore dettaglio brillante al total look.

in foto: I sandali Aquazzura di Elisabetta Gregoraci

La nuova acconciatura di Elisabetta Gregoraci

Al di là degli abiti e degli accessori indossati, a rivoluzionare lo stile di Elisabetta Gregoraci è stata anche l'acconciatura. Fino ad oggi al GF Vip l'avevamo vista sempre con i capelli sciolti, ha spaziato tra pieghe extra lisce e boccoli, osando al massimo con code e chignon tiratissimi. Ora, però, ha cambiato registro e ha provato per la prima volta un messy bun, ovvero lo chignon spettinato lanciato da Meghan Markle. La showgirl ha documentato i preparativi del look sui social, mostrandosi nel backstage tra le "grinfie" dell'hairstylist. Ha tenuto la chioma legata in un raccolto, lasciando due ciuffi liberi e leggermente ondulati che le hanno contornato il viso. Così facendo, ha messo in risalto il sorriso smagliante e il make-up marcato sugli occhi. Non è forse splendida anche in questa versione?