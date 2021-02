Verde, bianco e rosso: Elisabetta Gregoraci ha scelto un look "patriottico" con i colori della bandiera italiana per la 39esima puntata del Grande Fratello Vip. L'ex concorrente da poco ha spento le 41 candeline, festeggiando con un look floreale in stile primavera in anticipo. Poi, la sera, ha stupito tutti con un look mozzafiato: un abito da diva trasparente lungo fino ai piedi, con lingerie a vista. Nella puntata del 12 febbraio invece ha fatto una decisa inversione ed è tornata a una mise rigorosa e chic: camicia verde smeraldo abbottonata fino al colletto, gonna lunga bianca e scarpe con il tacco rosse. Neanche stavolta però è mancato il dettaglio sexy: un maxi spacco laterale che corre lungo la coscia, lasciando scoperte le gambe della showgirl.

Il look "tricolore" di Elisabetta Gregoraci

La mise sofisticata di Elisabetta Gregoraci nella puntata numero 39, andata in onda il 12 febbraio, è interamente firmata Genny: la camicia in seta verde è impreziosita da un fiocco sotto il colletto e costa 442 euro. La gonna a portafoglio in velluto in bianco (420 euro) rispecchia perfettamente le tendenze di stagione, sia per il tessuto che per il taglio con lo spacco laterale.

Completavano il look un paio di maxi orecchini dorati pendenti per dare luce al look. Ai piedi Elisabetta Gregoraci indossava le décolleté firmate Roberto Festa in suede rosso acceso: il modello scelto dalla showgirl costa 194 euro. Prima di andare in onda ha postato sui social una foto dell'outfit chiedendo un parere al pubblico: "Vi piace il mio look di stasera: come la bandiera italiana". E il pubblico ha indubbiamente apprezzato: la foto ha totalizzato 100mila likes in poche ore.

La rivoluzione di stile di Elisabetta Gregoraci

Il look scelto da Elisabetta Gregoraci è sensuale e femminile, ma di ispirazione bon ton: già durante il giorno del suo compleanno l'avevamo vista con un cardigan Tory Burch molto da signora. Lo stile della showgirl sta attraversando una fase di profondi cambiamenti: merito del suo nuovo stylist, Giuseppe Dicecca, che da qualche settimana sceglie per lei i look da indossare durante le dirette del reality di Canale 5. Dicecca punta molto su stilisti emergenti al posto delle grandi griffe (tanto amate dalla Gregoraci): per lei ha scelto un abito fucsia di Giorgia Arcidiacono e un mini dress floreale firmato Marcobologna. Nelle ultime settimane perciò abbiamo visto Elisabetta Gregoraci alternare look romantici ad abiti supersexy trasparenti: stiamo scoprendo nuovi stili che esaltano la sua naturale sensualità, sempre in modo impeccabile.