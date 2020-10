Venerdì 9 ottobre 2020 è andata in onda l'ottava puntata del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini, con lui in studio anche gli opinionisti Antonella Elia e Pupo. Durante la diretta, la ‘soap opera' che coinvolge Adua Del Vesco e Massimiliano Morra ha catalizzato l'attenzione del pubblico ma c'è stato spazio anche per raccontare il rapporto speciale tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Lui, di puntata in puntata, sembra sempre più coinvolto; lei, nella diretta del 9 ottobre ha fatto intendere che c'è un uomo misterioso che l'aspetta fuori dalla casa. Tutti ora si stanno chiedendo se la Gregoraci sia dunque fidanzata. Gossip a parte, per l'occasione Elisabetta ha sfoggiato ancora un sensuale abito luccicante e mini che le ha dato alcuni problemi durante la prova di danza della settimana. "Sono rimasta in mutande" così Elisabetta ha commentato la sua esibizione danzereccia fatta in diretta con Pretelli. Effettivamente il vestito cortissimo durante il balletto ha rivelato troppo e dato qualche problemino alla showgirl.

I vestiti griffati di Elisabetta Gregoraci al GF Vip 2020

In quest'edizione del Grande Fratello Vip 2020 Elisabetta Gregoraci sta facendo sfoggio di un guardaroba di lusso con abiti firmati, sandali griffati e gioielli preziosi dal valore enorme. Nella prima puntata l'abbiamo vista elegantissima in bianco con un completo dal sapore maschile di Alexander McQueen, poi è stata la volta del trendy outfit con bermuda oversize di Bottega Veneta da 2000 euro. Ultimamente Elisabetta ha detto addio ai completi super trendy per sposare uno stile più glamour fatto di abiti cortissimi, capi super sensuali, trasparenze e soprattutto tante paillettes luccicanti. Per la puntata numero 5 del reality di Canale 5 ha scelto un mini dress dal top bustier e minigonna ricoperta di frange firmato Elisabetta Franchi, per poi puntare sul nero sfoggiando un sexy tubino nero aderente dal maxi spacco, firmato dalla stessa stilista del minidress con frange. Del ‘periodo luccicante' della Gregoraci fanno parte anche i micro bikini in lurex che la showgirl indossa solitamente in piscina.

Quanto costa l'abito di paillettes della Gregoraci

Ora, per la puntata numero 8 del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci punta ancora su paillettes e trasparenze e soprattutto su un modello mini che mette in mostra le lunghe gambe. Ieri sera in diretta la show ha indossato un mini dress color cipria in tessuto trasparente interamente ricoperte di paillettes tono su tono che fa parte della collezione Primavera/Estate 2020 di Elisabetta Franchi. L'abito ha maniche lunghe morbide e a sbuffo e sullo scollo è impreziosito da una fusciacca a fiocco che resta lunga sul décolleté e, soprattutto, da una cascata di lunghe frange decorate con luccicanti paillettes. Il modello costa sul sito del marchio 1.119,00 euro, in saldo 559,50 euro. Ai piedi Elisabetta abbina un paio di sandali dorati dal tacco a spillo e allacciati alla caviglia. Completano il look un hairstyle con capelli mossi e naturali e un make up con rossetto rosso acceso. Infine la Gregoraci indossa i suoi soliti bracciali Love di Cartier, in oro e diamanti, anelli Bulgari e Cartier, orecchini pendenti in diamanti e soprattutto l'anello con charm a cuore su cui appare la scritta Nathan, un dolce messaggio per il figlio avuto con Flavio Briatore.