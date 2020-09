Lunedì 28 settembre è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2020, il reality dedicato ai personaggi più o meno famosi del mondo dello spettacolo che per diverse settimane accettano di vivere 24 ore su 24 sotto l'occhio vigile delle telecamere. Chi è la più glamour e griffata di questa edizione del programma? Elisabetta Gregoraci. Sebbene sia entrata nella nota casa di Cinecittà con qualche giorno di ritardo rispetto ai coinquilini, fin dalla prima diretta su Canale 5 si è distinta per il suo stile trendy, varcando la porta rossa in un sofisticato tailleur bianco. La scorsa settimana ha osato con degli originali bermuda "di lusso", mentre ieri ha preferito una minigonna. Anche questa volta non è riuscita a fare a fare a meno delle firme ma solo in pochi immaginano il valore da capogiro del total look.

Elisabetta Gregoraci: il look per la quinta puntata vale oltre mille euro

Nella quinta puntata del GF Vip Elisabetta Gregoraci ha puntato tutto su un outfit glamour e sbarazzino. Ha infatti indossato un mini abito di Elisabetta Franchi con il corpetto bianco senza spalline e con le coppe e una gonna corta con le frange in bianco e oro. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 429 euro, anche se attualmente è stato scontato a 214,50 euro.

Per completare il tutto la showgirl ha scelto i sandali Lang total gold di Jimmy Choo, hanno la punta aperta, il tacco a spillo, i lacci incrociati sul davanti e valgono 725 euro. Ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci e non ha rinunciato ai gioielli preziosi dal prezzo da capogiro che porta sempre al polso e alle dita, dai bracciali Cartier agli anelli di Bulgari. Considerando solo abito e scarpe, in totale l'outfit vale 1.154 euro, una cifra che non proprio tutte sono disposte a spendere per una serata di gala. Elisabetta, però, non ha badato a spese per la sua partecipazione al GF Vip e di sicuro anche nelle prossime puntate punterà su capi e accessori di lusso.