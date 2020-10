Dopo una lunga attesa iniziale è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2020 Elisabetta Gregoraci, una delle celebrities più attese di questa edizione. Elisabetta è senza dubbio una delle protagoniste principali e sta facendo chiacchierare tutta Italia con il suo rapporto speciale, nato in casa, con il concorrente Pierpaolo Petrelli e soprattutto con le dichiarazioni e le confessioni riguardo al suo ex Flavio Briatore. Per partecipare al reality di Canale 5 la conduttrice sembra non aver badato a spese, dato che nelle prime puntate dello show ha sfoggiato una serie di look con capi super griffati. L’abbiamo vista in bianco per il suo ingresso nella casa, quando, durante la seconda diretta, ha indossato un completo bianco con giacca tuxedo di Alexander McQueen, poi è stata la volta dell’outfit con bermuda in pelle e maglione chain di Bottega Veneta, completo da migliaia di euro, poi ci sono stati gli abiti mini con le frange e i tubini neri con maxi spacco firmati Elisabetta Franchi.

I look alla moda per il GF Vip 2020

Elisabetta Gregoraci ha studiato nei minimi dettagli i suoi look per il GF Vip 2020 e dunque ogni sera sfoggia look impeccabili sempre diversi, spaziando dai completi maschili agli abiti scollati, dai completi trendy ed extra large a quelli aderenti e super sexy. Ai piedi sempre originali sandali dal tacco a spillo, come quelli a onda firmati Prada o quelli in pvc di Aquazzurra. Una dettaglio però accomuna tutti i look scelti dalla showgirl per il Grande Fratello Vip, stiamo parlando dei suoi preziosi gioielli, anelli e bracciali in oro bianco e diamanti dal valore esorbitante. Elisabetta a ogni look abbina una serie di preziosi bijou luccicanti e vistosi, quasi tutti firmati da marchi di alta gioielleria come Bulgari e Cartier.

I bracciali di diamanti di Elisabetta Gregoraci al GF Vip 2020

Al polso la Gregoraci indossa quasi sempre gli stessi bracciali rigidi, non li toglie mai, li aveva anche prima di entrare nella casa, tra questi spiccano due bracciali in oro bianco e diamanti su cui sono intarsiati il suo nome e quello del figlio Nathan Falco. Si tratta di gioielli personalizzati e appositamente creati per Elisabetta di cui non si conosce il prezzo. Sappiamo però quanto costa il bracciale rigido con spike tridimensionale in oro bianco 18 carati e pavé di diamanti firmato Anita Ko. Il prezzo? Sul sito del marchio il modello costa ben 14.300 euro. Sullo stesso polso Elisabetta indossa anche un bracciale della linea Love di Cartier, si tratta del modello semplice in oro bianco 18 carati che costa 7.150 euro. Diciamo semplice perché questo è senza dubbio il bracciale più "essenziale" ed "economico" che indossa Elisabetta al Grande Fratello Vip. La showgirl abbina, infatti, un altro Love bracelet di Cartier in oro bianco 18 carati, ma questo modello è ornato con quattro diamanti taglio brillante e costa 11.500 euro. Non è tutto, perché sullo stesso polso spicca anche il bracciale più prezioso di tutti, ancora firmato Cartier, ancora della linea Love, questa volta però il modello in oro bianco 18 carati e ceramica nera è ornato da ben 204 diamanti e costa addirittura 46.400 euro.

Gli anelli di brillanti di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci sfoggia pietre preziose anche sulle mani: le dita brillano grazie ai diamanti incastonati su preziosi anelli, come la fedina bombata di Cartier in oro bianco, ornata con 49 diamanti taglio brillante, il cui costo è di 2.740 euro. Sullo stesso dito la showgirl abbina anche una fedina più doppia, ancora di Cartier, ancora in oro bianco, con 18 diamanti questa da volta da 2,56 carati l'uno, il cui valore è di ben 20.300 euro. Si chiude in bellezza con un anello Bulgari della linea Serpenti: uno snake che avvolge il dito, in oro bianco 18 carati, ricoperto, of course, con lucenti diamanti. Il prezzo? Ben 17.900 euro. Facendo un rapido calcolo il valore totale dei gioielli di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020 ammonta all'incirca 120.290 euro, a cui bisognerebbe aggiungere il valore degli orecchini di diamanti sfoggiati in alcune delel puntate del GF Vip 2020.