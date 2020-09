Venerdì 18 settembre 2020 è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Sigorini, con gli opinionisti Pupo e Antonella Elia. La seconda puntata del reality show di Canale 5 è stata caratterizzata dall'arrivo tanto atteso nella casa di Elisabetta Gregoraci e di altri concorrenti tra cui Myriam Catania, Denis Dosio e Mariateresa Ruta con la figlia Guenda Goria. Le concorrenti quest'anno in casa stanno esibendo lunghi abiti da sera con maxi spacchi, luccicanti longdress, mini tubini ricoperti di paillettes e vestiti aderenti in pelle, solo la Gregoraci ha scelto un completo con pantaloni e giacca, reso sexy e femminile dal reggiseno in vista e dai sandali alti, mentre Matilde Brandi ha optato per una tuta rossa.

Elisabetta Gregoraci arriva al GF Vip con lo smoking

Per la seconda puntata del Grande Fratello Vip 20202 Elisabetta Gregoraci ha indossato un completo color panna con giacca lunga che imita le fattezze di un tuxedo da smoking, con rever tondi e tasche laterali, tagliato al centro con lembi di tessuto che creano un particolare effetto sul capo. Elisabetta abbina pantaloni crop a sigaretta e un top in pizzo bianco. Completano il look un paio di sandali rossi in pvc trasparente con profili rossi, lacci alla caviglia e tacchi a spillo. Le scarpe della Gegoraci hanno conquistato tutti, in molti hanno infatti notato i particolari sandali della showgirl. Rosso acceso per Matilde Brandi che sfoggia una tuta strapless senza bretelle, con corpetto aderente e pantaloni palazzo dagli spacchi laterali su sandali argentati. Adua Del Vesco ha indossato un abito nero in tessuto trasparente del marchio Hanny Deep, con colletto e maniche corte, abbinato a sandali gioiello, mentre Dayane Mello ha optato per un abito in lurex azzurro dallo scollo all'americana e con stampe tropicl di Viki And, completando l'outfit con scarpe ricoperte di cristalli rossi.

Myriam Catania al GF Vip con l'abito di paillettes

Nella seconda puntata dello show sono entrare in casa anche Mariateresa Ruta e la figlia Guenda Goria, per l'occasione la prima ha scelto una giacca oversize ricoperta di paillettes argentate, abbinata a shirt bianca e short cortissimi. Guenda opta, invece, per un look scuro con tubino in pelle aderente illuminato con maxi orecchini rosso fuoco e abbinato ad ankle boots spuntati neri con profili rossi. Myriam Catania, new entry del reality show, sceglie un look luccicante con mini dress dalle paillettes cangianti firmato Ludovica Amati, con decoro di piume celesti su scollo e maniche, e stivaletti neri. Abito ‘metal' per Stefania Orlando che, per entrare nella casa del Grande Fratello Vip, ha sfoggiato un lungo abito dalle spalline pronunciate in tessuto color bronzo, con lunga gonna morbida dal maxi spacco e profonda scollatura a V firmato Ivan Iaboni. Ancora nella seconda puntata è entrata in gioco Francesca Pepe, con indosso un sensuale abito nero scollato e con cut sul corpetto e dal profondo spacco inguinale.

Antonella Elia con la maxi scollatura, Flavia Vento sirena a fiori

L'ex concorrente dello scorso anno, ora promossa a opinionista, Antonella Elisa, ha illuminato lo studio del Grande Fratello Vip indossando un modello wrap e midi di P.A.R.O.S.H. L'abito ha spalline a sbuffo, profonda scollatura e gonna morbida. Antonella lo abbina a pump con plateau rosso fuoco. In studio durante la puntata è arrivata anche Flavia Vento, che ha abbandonato la casa del GF Vip 2020 dopo sole 24 dal suo ingresso in gioco. La showgirl per l'occasione ha indossato un abito dalla stampa floreale sui toni del turchese e dell'acquamarina, con profondo scollo a V e spacco centrale. All'abito la Vento abbina sandali in total black e lunghe collane dorate.