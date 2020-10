Elisabetta Gregoraci non ha mai nascosto la sua passione per il lusso sfrenato e, fin da quando ha debuttato nel mondo dello spettacolo, ha sempre completato i look griffati con dei gioielli super preziosi. Al Grande Fratello Vip sta dando il meglio di lei in fatto di stile, spaziando tra outfit total white da migliaia di euro e sensuali abiti da sera capaci di esaltare le sue forme da urlo. Il dettaglio a cui non rinuncia mai? I bracciali, gli anelli e gli orecchini di oro e diamanti, il cui valore è davvero da capogiro. C'è un gioiello in particolare che ha attirato le attenzione dei fan, si tratta di un anello con due maxi cuori pendente che nasconde un messaggio dolcissimo.

L'anello con il cuore è personalizzato

Tra gli anelli a cui Elisabetta Gregoraci è maggiormente legata c'è quello che porta sempre al dito medio della mano destra, si tratta di un prezioso in oro giallo con due maxi cuori pendenti. Lo abbina a due fascette in oro bianco e rosa, così che il gioiello risulti più evidente e vistoso. Il dettaglio che in pochi hanno notato è che i due cuori sono personalizzati con delle incisioni in corsivo che recitano "Elisabetta" e "Nathan". Insomma, si tratta di una dedica al figlio, di un modo per portarlo sempre con lei anche quando è al lavoro o fuori casa. Per il momento non si sa se è un accessorio griffato ma, trattandosi di un bijou in oro personalizzato in base a un'apposita richiesta personale, il suo prezzo sarà sicuramente elevato.

La passione di Elisabetta Gregoraci per i gioielli preziosi

Elisabetta Gregoraci ama i gioielli preziosi, tanto che non bada a spese quando si tratta di bijou luccicanti e vistosi. Ne ha di ogni tipo, dagli anelli ai bracciali, tutti sono in oro e, nella maggior parte dei casi, tempestati di diamanti. Tra gli accessori che non toglie mai ci sono i Love Bracelet di Cartier, dei quali ne ha tre differenti in oro bianco, e il bracciale rigido con spike tridimensionale firmato Anita Ko. Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, a questi ha aggiunto anche l'anello della linea serpente di Bulgari e la fedina bombata di Cartier, per un totale di oltre 120.000 euro. Insomma, la showgirl di origine calabra non riesce proprio a resistere di fronte il lusso e i diamanti scintillanti: quale sarà il prossimo gioiello prezioso che sfoggerà?