Elisabetta Gregoraci è una delle concorrenti dell'edizione 2020 del Grande Fratello Vip e, nonostante sia entrata solo lo scorso venerdì, è riuscita già ad attirare le attenzioni del pubblico, distinguendosi per bellezza e stile. Se per il debutto al reality aveva puntato su un elegante tailleur total white, durante la terza puntata ha preferito un originale look con dei maxi bermuda in panna. Cosa accomuna i due completi? Sono griffatissimi e valgono migliaia di euro. Se agli abiti, inoltre, si aggiunge il prezzo dei gioielli preziosi, la cifra spesa diventa davvero da capogiro. A quanto pare Elisabetta non ha badato a spese per l'armadio da sfoggiare nella casa di Cinecittà: ecco chi ha firmato l'outfit per la sua seconda diretta.

La Gregoraci al GF Vip: quanto costa il completo panna

Per la terza puntata del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci ha scelto la raffinatezza di Bottega Veneta, sfoggiando un completo color panna perfetto per l'autunno. Ha abbinato un paio di maxi shorts lunghi fino al ginocchio da 2.100 euro a un maglione in cotone con le maniche lunghe e una catena intorno alla scollatura, un modello che sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 1.300 euro.

Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali argentati di Prada con il tacco a spillo e tre fascette "arricciate", il cui prezzo è di 445 dollari, ovvero poco più di 379 euro. Quanto ha speso in tutto? Ben 3.779 euro e la cifra sale in modo vertiginoso se si aggiungono i bracciali e gli anelli di oro e diamanti di Bulgari e Cartier da cui non si separa mai.

Il secondo look animalier di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è una delle concorrenti del GF Vip che hanno preso parte alla prova della settimana durante la terza puntata. Essendosi svolta in piscina, ha avuto la necessità di cambiarsi una volta uscita dall'acqua. Il secondo look della serata è stato un tantino più sauvage del primo in panna. La showgirl ha infatti indossato un top leopardato con dei dettagli in pizzo e lo ha abbinato a un paio di aderentissimi pantaloni neri. Non ha rinunciato ai bracciali preziosi che porta sempre al polso, anche quando fa il bagno in bikini. Insomma, a quanto pare Elisabetta ha tutte le carte in regola per essere eletta la più glamour dell'edizione 2020 del GF Vip.