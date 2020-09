È partita la nuova edizione del Grande Fratello Vip e tra i suoi concorrenti quest'anno c'è anche Elisabetta Gregoraci. È entrata nella nota casa di Cinecittà nella seconda puntata ma l'attesa ha dato i suoi frutti, visto che ha varcato la porta rossa con un impeccabile look total white. Ora sta spaziando tra outfit iper griffati e completi "casalinghi" più sbarazzini ma in tutti i casi pare proprio che la showgirl non riesca a fare a meno della sua passione per il lusso. Così come tutti gli altri coinquilini, anche lei si è messa in bikini, lasciando i fan senza fiato con la sua bellezza. L'unico piccolo inconveniente? L'ultimo costume sfoggiato era così micro da averla messa a rischio incidente hot.

Il bikini glitterato di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci poteva mai rinunciare alla sensualità in fatto di bikini? Assolutamente no e nelle ultime ore nella casa del GF Vip è riuscita a dare il meglio di lei. Per fare il bagno in piscina ha indossato un due pezzi micro, un modello in argento glitterato con slip sgambatissimi e reggiseno "sportivo" con le spalline sottili. La showgirl ha messo in mostra il suo corpo da urlo ma c'è stato un piccolo "inconveniente". Probabilmente il pezzo di sopra era un po' troppo micro e ha rischiato di farla Elisabetta protagonista di un incidente hot. Per fortuna non si è visto nulla di "scandaloso" durante la diretta, dunque la conduttrice può continuare a dormire "sonni tranquilli". La cosa certa è che sta facendo impazzire i fan con i suoi look super sexy. Durante la prossima puntata su Canale 5 oserà in fatto di sensualità?