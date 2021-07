Battiti Live, il festival musicale dell'estate, è tornato anche in questo 2021 e come da tradizione a presentarlo c'è Elisabetta Gregoraci. Sullo sfondo di location pugliesi da sogno, settimana dopo settimana la conduttrice dà spazio ai tormentoni del momento ma, al di là degli artisti che si esibiscono sul palco con le loro hit, sono i suoi look glamour e sensuali ad attirare le attenzioni del pubblico. Giovedì 1 luglio è andata in scena la quarta puntata (andrà in onda su Italia 1 solo a metà luglio) e per l'occasione la showgirl ha spopolato con la sua femminilità, seguendo il trend dei look total white.

Il look di Elisabetta Gregoraci per la quarta puntata di Battiti Live

Nei precedenti appuntamenti con Battiti Live Elisabetta Gregoraci aveva spaziato tra un abito fucsia con le balze, un minidress argentato super sensuale e un'audace tutina di pelle in blu elettrico, ma è stato durante la quarta puntata che ha dato il meglio di lei. Ha puntato su qualcosa di "classico" per l'estate, un look total white, ma, a differenza di quello sfoggiato in occasione della conferenza stampa del festival, questa volta lo ha rivisitato in una versione provocante e sinuosa. La conduttrice si è presentata sul palco con un aderentissimo tubino stretch effetto nude, un modello con la pencil skirt sopra al ginocchio e lo scollo all'americana con un sinuoso taglio cut-out sul décolleté.

in foto: Elisabetta Gregoraci in total white

I sandali di lusso della conduttrice

A completare l'outfit di Elisabetta non potevano mancare gli accessori di lusso. È ormai risaputo che non rinuncia mai ai bracciali d'oro e diamanti iper griffati ma a fare la differenza questa volta sono stati i sandali. Si tratta di un modello gold con tacco a spillo e cinturini sottili, è firmato Giuseppe Zanotti e sul sito ufficiale viene venduto a 625 euro. Per quanto riguarda l'acconciatura, ha detto addio alle inedite beach waves sfoggiate nel pomeriggio ed è tornata ai capelli extra lisci, anche se li ha tenuti legati in una maxi coda di cavallo altissima. A questo punto, dunque, non resta che aspettare qualche giorno per scoprire cosa indosserà la Gregoraci per le puntate finali di Battiti Live.