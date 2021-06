Battiti Live è tornato e anche in questo 2021 farà tappa in diverse città della Puglia, da Otranto a Vieste, fino ad arrivare a Polignano a Mare. Ieri sera è andata in scena la prima puntata, è stata trasmessa su Radionorba Tv (mentre su Italia 1 arriverà solo a metà luglio) e ha visto esibirsi moltissimi artisti con i loro tormentoni. A presentare l'evento è ancora una volta Elisabetta Gregoraci, diventata ormai il volto ufficiale del festival itinerante dell'estate. Poteva mai rinunciare alla sua passione per la moda per un appuntamento tanto speciale? Assolutamente no. Per il debutto ha scelto un look audace e colorato, attirando tutti i riflettori su di sé fin dalla prima apparizione sul palco.

Elisabetta Gregoraci, il look per la prima puntata di Battiti Live

Elisabetta Gregoraci è la protagonista indiscussa di Battiti Live e, dopo aver incantato i fan in total white durante la conferenza stampa, per la prima tappa a Otranto ha osato in fatto di sensualità, non esitando a mettere in risalto la silhouette mozzafiato che da sempre la contraddistingue. Ha scelto un sensuale abito fucsia, un modello a balze con la gonna asimmetrica, davanti corta, dietro con un mini strascico, così da lasciare in bella mostra le gambe lunghe e snelle. Sulla parte superiore il vestito ha le maniche lunghe, un colletto bon-ton e una maxi scollatura cut-out che rivela il décolleté impeccabile. A segnarle il punto vita, una cintura rigida e gold.

Scarpe e orecchini sono griffati

Per completare il tutto non potevano mancare due "marchi di fabbrica" dello stile di Elisabetta Gregoraci, gli accessori griffati e i vertiginosi tacchi a spillo. La conduttrice ha infatti sfoggiato dei pendenti scintillanti e logati di Chanel, li ha messi in risalto con un'elegante acconciatura raccolta, mentre, per quanto riguarda le scarpe, ha puntato su dei sandali alti e gold di Aquazzura (prezzo 450 euro). Non ha rinunciato ai gioielli preziosi, dai bracciali scintillanti (che però sono stati coperti dalla manica) all'anello col cuore decorato con il nome del figlio Nathan. Insomma, ancora una volta la Gregoraci ha dimostrato di essere una regina fashion