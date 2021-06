La nuova edizione di Battiti Live – la rassegna musicale estiva organizzata da Radio Norba – è entrata nel vivo: domenica 27 giugno è andata in ondata la seconda puntata su Radionorba Tv. Da metà luglio poi sarà possibile vederle anche in chiaro su Italia 1. A presentare l'evento è Elisabetta Gregoraci, diventata ormai il volto ufficiale del festival itinerante dell'estate. Nella prima puntata l'abbiamo vista con un abito fucsia con maxiscollatura, mentre per il secondo appuntamento cambia stile e sfoggia un minidress con le maniche lunghe scintillante.

Il look per la seconda puntata di Battiti Live

Elisabetta Gregoraci è uno dei volti televisivi più amati e quest'anno ha conosciuto una lunga stagione di successi professionali. Per il grande ritorno a Battiti Live ha scelto un look estivo colorato, ma senza rinunciare alla sensualità. Dopo l'abito color fucsia, per la seconda puntata ha scelto un minidress aderente a maniche lunghe, perfetto per esaltare le gambe toniche e abbronzate. L'abito era caratterizzato da ricami argentati e tante paillettes che riflettevano la luce, facendola brillare ancora di più. La conduttrice ha completato il look con orecchini a cerchio, i capelli sciolti sulle spalle e un trucco "smokey-eyes" per mettere in risalto lo sguardo

in foto: Elisabetta Gregoraci a Battiti Live

.