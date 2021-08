Battiti Live, ultima puntata: Anna Tatangelo sensuale in nero, Enula torna sul palco dopo Amici La rassegna musicale Battiti Live è arrivata alla conclusione: va ora in onda su Italia 1 l’ultima puntata. Sul palco sensualità e glamour: Enula torna dopo Amici con un make up tribale, Astol sfoggia una camicia stampata dal prezzo da capogiro. Mariasole Pollio e Anna Tatangelo sono “coordinate”: sfoggiano look simili total black all’insegna della sensualità.

A cura di Beatrice Manca

"La notte delle stelle cadenti e degli astri nascenti". Questo il motto dell'ultima puntata di Battiti Live, la rassegna musicale estiva organizzata da Radio Norba. L'ultimo appuntamento è per questa sera, martedì 10 agosto, su Italia 1. Sul palco si alterneranno gli artisti che ci hanno fatto ballare durante tutta l'estate con i loro tormentoni: la musica è protagonista, ma anche l'occhio vuole la sua parte. La padrona di casa, Elisabetta Gregoraci, ha sfoggiato ben due look: uno elegantissimo, un altro scintillante e sensuale. Gli ospiti hanno sfoggiato look scintillanti e sensuali, dal romantico total white di Alessandra Amoroso fino agli intrecci dell'abito nero di Anna Tatangelo.

Enula dopo Amici con il make up tribale

Dopo l'avventura di Amici 2020, che l'ha fatta conoscere al grande pubblico, Enula torna ad esibirsi in televisione dal palco di Battiti Live: per l'occasione la cantante 23enne ha scelto uno slip dress color celeste pastello e le bretelline. Ma quel che colpisce è il make up di ispirazione tribale, il suo marchio di fabbrica:gli occhi sono enfatizzati da tratti colorati geometrici, che si ripetono anche sulle braccia e sul collo. L'acconciatura mossa è movimentata ulteriormente da treccine e alle orecchie sfoggia gioielli dal sapore etnico. Uno stile unico e grintoso, come lei.

Enula a Battiti Live

Mariasole Pollio e Anna Tatangelo sensuali in total black

Con il nero non si sbaglia mai e infatti sia Anna Tatangelo che Marisasole Pollio scelgono look total black molto simili per l'ultima puntata di Battiti Live, caratterizzati da crop top e gonne a vita alta. Mariasole Pollio ha affiancato i conduttori in questa edizione, portando la sua carica di brio ed entusiasmo. Per il gran finale ha scelto di brillare, in tutti i sensi: ha indossato un top reggiseno a fascia nero con cristalli applicati e una gonna lunga abbinata, aperta con un maxi spacco laterale. Il look è stato realizzato appositamente per lei da Belfiori Couture. Il tocco finale? I sandali con listini neri Casadei.

Mariasole Pollio a Battiti Live in Belfiori Couture

Anna Tatangelo invece indossava un look "gemello" firmato Gibot Roma. L'outfit si componeva di un crop top con fasce intrecciate sul seno e tagli cut out laterali, abbinati a una gonna a vita alta nera con maxi spacco laterale. Ma non era questa l'unica somiglianza: anche la cantante ha scelto scarpe Casadei con il tacco vertiginoso, ma con listini argentati e neri.

Gaia con il gilet folk

La cantante Gaia torna sul palco di Battiti Live per l'ultima puntata con un outfit dal sapore folk: un gilet rosso con applicazioni sulla parte anteriore che si allacciava dietro il collo, lasciando scoperta la schiena. Completavano il look un paio di shorts neri, perfetti per scatenarsi sul palco, e sandali con i listini neri, palteau e tacco alto. Gaia ha scelto di portare i capelli tirati indietro, mettendo in evidenza i suoi orecchini maxi colorati: una scelta che le dona molto e che ormai è diventato il suo signature look.

Gaia a Battiti Live

Alessandra Amoroso in total white

Dal total black al total white: Alessandra Amoroso sceglie un look candido per l'ultima puntata di Battiti Live, romantico e sofisticato. Dopo aver sfoggiato un abito coloratissimo effetto patchwork nella seconda puntata, questa volta ha puntato tutto sul bianco. La cantante ha indossato un completino coordinato – probabilmente firmato Ermanno Scervino – composto da una gonna a vita alta in pizzo e un crop top a maniche corte con la stessa elaborata lavorazione e un inserto trasparente all'altezza delle spalle.

Alessandra Amoroso pizzo bianco

Astol con la maxi camicia stampata

Gli uomini non sono stati da meno in fatto di stile: tra i grandi nomi in scaletta troviamo Marco Mengoni, Rocco Hunt e il duo Colapesce, Di Martino. Una tendenza che abbiamo visto spopolare nel guardaroba maschile di questa edizione è sicuramente quella della camicia colorata, con stampe geometriche o con fantasie Seventies. Anche Astol non è da meno: per la sua esibizione con Emma Muscat ha scelto una camicia Versace in seta. Si tratta del modello Medusa Renaissance e sul sito del brand viene venduta a quasi mille euro. Emma invece ha scelto un minidress scintillante effetto vinile, molto anni Duemila.