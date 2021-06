L'estate 2021 è cominciata e con lei torna anche la nuova edizione di Battiti Live, il festival musicale itinerante che anno dopo anno dà spazio alle canzoni e ai tormentoni simbolo della bella stagione. La prima puntata va in scena a Otranto il 25 giugno, verrà trasmessa in diretta su Radio Norba e Telenorba, mentre su Italia 1 arriverà solo a metà luglio. Per fortuna, però, la "padrona di casa" Elisabetta Gregoraci si è servita dei social per dare delle piccole anticipazioni e, al di là di "spoilerare" alcuni nomi dei cantanti che si esibiranno, ha anche dato un'anteprima dei look che sfoggerà sul palco.

Elisabetta Gregoraci in bianco alla conferenza stampa

Tutto sembra essere pronto per Battiti Live 2021, ieri si è tenuta la conferenza stampa e sono stati annunciati i nomi dei cantanti che si esibiranno, da Sangiovanni ad Annalisa, fino ad arrivare a Fedez, ai Coma Cose e a Giusy Ferreri. È stata però soprattutto Elisabetta Gregoraci ad attirare le attenzioni del pubblico grazie al suo look. Si è presentata all'evento in total white con un completo in maglia a lavorazione tridimensionale di Ginny, caratterizzato da una pencil skirt aderente e da un crop top a maniche corte. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali bianco con nastro intorno alla caviglia e tacco a spillo, mentre, per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e lisci.

in foto: Il completo di Genny

Cosa indosserà Elisabetta Gregoraci a Battiti Live?

Elisabetta Gregoraci è tra le donne più amate della tv non solo per la sua simpatia ma anche per il suo stile. Stando al look sfoggiato alla conferenza stampa, anche in questa edizione di Battiti Live darà il meglio di lei in fatto di outfit. Cosa indosserà sul palco? Di sicuro punterà tutto sulla sensualità e sulle ultime tendenze, probabilmente spazierà tra tubini aderenti, minidress freschi e colorati, jumpsuit corte, osando con scollature audaci e tagli cut-out. I dettagli a cui di sicuro non rinuncerà? I vertiginosi tacchi a spillo e i bracciali preziosi, ormai considerati due tratti distintivi del suo stile.