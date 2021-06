Elisabetta Gregoraci è tornata in tv dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip: anche quest'anno è al timone di Battiti Live, il festival musicale dell'estate, e settimana dopo settimana presenta le hit più gettonate del momento in diretta dalle più belle città della Puglia. Il 29 giugno è andata in scena la terza puntata (su Italia 1 verrà trasmessa a metà luglio) e, al di là delle esibizioni dei cantanti, ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata proprio la "padrona di casa". Ha osato con la sensualità indossando una micro tutina di pelle in blu elettrico, non ha rinunciato ai tacchi, anche se nel backstage si è "messa comoda" in ciabatte (di lusso).

La mini tutina blu di Elisabetta Gregoraci

Dopo il debutto in fucsia con la maxi scollatura e il secondo appuntamento con il minidress argentato, per la terza puntata di Battiti Live Elisabetta Gregoraci ha puntato tutto sul blu elettrico. Si è presentata sul palco con una micro tutina di pelle, un modello con la scollatura strapless che ha messo in risalto il seno e degli shorts cortissimi che hanno lasciato le gambe lunghe e snelle in bella mostra. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté in tinta con il tacco a spillo e il tallone gold e non ha rinunciato ai bracciali d'oro e diamanti che porta sempre al polso, ai quali ha aggiunto dei cerchi doppi e dorati.

in foto: Il look della Gregoraci per la puntata 3

Le ciabatte della Gregoraci sono griffate

Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan della showgirl? Nel corso della puntata ha dimostrato di essere una donna "normale", togliendosi i tacchi e rimanendo a piedi nudi sul palco. Guardando le sue Stories, inoltre, si scoprirà che anche nel backstage ha preferito mettersi comoda, anche se non ha rinunciato alla sua passione per il lusso. Ogni volta che è andata dietro le quinte si è sfilata le scarpe alte per indossare delle più confortevoli ciabattine raso terra, per la precisione gli iconici sandali Oran di Hermès (che sul sito ufficiale della Maison costano 495 euro). Insomma, la Gregoraci è "una di noi": anche lei "combatte" contro i piccoli disagi provocati dai tacchi vertiginosi.