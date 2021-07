Elisabetta Gregoraci è una delle donne simbolo dell'estate 2021, attualmente è al timone di Battiti Live, il festival musicale itinerante che va in onda da una città della Puglia differente settimana dopo settimana. Negli ultimi giorni ha incantato tutti con i suoi look glamour, dall'abito fucsia con la maxi scollatura alla micro tutina in blu elettrico, ma in tutte le occasioni era rimasta sempre fedele ai suoi naturali capelli extra lisci. Di recente le cose sono cambiate e, complice uno shooting fotografico super sensuale, ha provato un'acconciatura più originale e sbarazzina che ha reso la sua immagine molto più fresca. In quante prenderanno esempio da lei durante la bella stagione?

Il nuovo look di Elisabetta Gregoraci

Quale migliore occasione dell'estate per aggiungere un tocco di novità al proprio look? È proprio quanto fatto da Elisabetta Gregoraci. In occasione di un servizio fotografico esclusivo sul quale però non ha dato nessuna anticipazione, ha chiesto l'intervento del parrucchiere di fiducia per cambiare acconciatura. Fatta eccezione per dei boccoli super definiti, nel corso della carriera è quasi sempre rimasta fedele ai suoi capelli extra lisci, osando di tanto in tanto con code di cavallo alte e raffinati raccolti, ma di recente le cose sono cambiate. In uno scatto social ha sfoggiato una meravigliosa chioma "leonina" con delle beach waves dall'effetto super naturali.

in foto: Il nuovo look di Elisabetta Gregoraci

Le onde sono l'acconciatura più trendy per l'estate

Le beach waves tornano a essere le grandi protagoniste dell'estate anche in questo 2021 e di sicuro saranno moltissime coloro che punteranno proprio su questa acconciatura per essere cool durante le vacanze. Le onde sono naturali, sbarazzine, facili da realizzare, comode e soprattutto trendy, tanto da riuscire ad aggiungere un tocco originale a ogni look. Possono essere realizzate con una piastra a hoc o con dei metodi "fai da te", l'importante è che vantino un effetto naturale e sauvage proprio come se la chioma fosse stata bagnata dalla salsedine. Belén, Elisabetta Gregoraci, Chiara Ferragni, le star vanno matte per le onde e con l'arrivo della bella stagione non riescono proprio a farne a meno.