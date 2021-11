Damiano David dei Maneskin, il selfie nudo allo specchio: “Amatevi amici” Prima di salire sul palco degli AMA’s, Damiano David dei Maneskin ha pubblicato un selfie completamente nudo. L’invito, ribadito poco dopo è: amatevi.

A cura di Giusy Dente

Damiano David è un'icona del mondo della musica, ma non solo, anche della moda. Il cantante sta vivendo un periodo d'oro con la sua band, collezionando un successo e un premio dietro l'altro. L'ultimo è quello, prestigiosissimo, conquistato agli Mtv Ema's, dove i Maneskin si sono aggiudicati il titolo di Best Rock, scavalcando nomi del calibro di Coldplay, The Killers, Foo Fighters, Kings of Leon e Imagine Dragons. Ogni loro esibizione è una performance che riesce a conquistare il pubblico per energia e freschezza: da un lato il talento musicale e dall'altro l'accattivante estetica. Al gruppo va il merito di comunicare molto col proprio corpo e il proprio abbigliamento, per affermare la necessità di essere liberi, svincolandosi da etichette tossiche e stereotipi.

I Maneskin e la moda genderless

I look preferiti dei Maneskin sono quelli genderless. La band con la propria musica e il proprio stile vuole comunicare un messaggio universale: un inno alla libertà individuale, contro ogni imposizione sociale. Ecco perché i quattro componenti tendono a vestirsi innanzitutto in modo coordinato, ma andando contro quei canoni tradizionali che prevedono una rigida distinzione tra abbigliamento femminile e maschile. Damiano sul palco è perfettamente a proprio agio in vesti davvero eterogenee: lo abbiamo visto in gonna, col body, coi tacchi alti.

Viceversa, Victoria predilige gli outfit mannish: coi Maneskin si sente pienamente se stessa, dopo anni in cui invece ha sentito su di sé l'obbligo di dover vestire per forza in un determinato il modo, il modo che tutti si aspettavano da lei per il solo fatto di essere una donna. Lei sin da piccola, invece, ama vestirsi da maschio piuttosto che indossare le gonne. Oggi ha imparato a trasferire nel rock il suo slancio di libertà, a circondarsi di persone aperte e ha smesso di sentirsi sbagliata: si accetta e si ama esattamente per ciò che è, senza sentire più il peso delle aspettative altrui.

Damiano David nudo

I look dei Maneskin non piacciono a tutti. Di recente sono stati pesantemente criticati dal Senatore della Lega Simone Pillon, che si era indignato vedendo Damiano "in culottes e giarrettiere". Per tutta risposta, loro si sono presentati sul palcoscenico degli AMA's in smoking e ‘paPillon‘, come gli avevano promesso. Prima dell'esibizione, il cantante ha pubblicato una foto di sé nudo. Non è la prima volta: in passato ha già posato senza veli mettendo in mostra i numerosi tatuaggi che ha sul corpo.

Nel selfie è davanti allo specchio e c'è un'emoticon a forma di cuore strategicamente posizionata sulle parti intime. Damiano David non ha problemi col proprio corpo né coi propri abiti. Se ne frega delle critiche gratuite e delle offese, continua dritto per la sua strada, fiero e sicuro di sé, di chi è, di cosa vuole e del tutto intenzionato a vestirsi come più gli piace. Vuole sentirsi a proprio agio e vuole che sia così per tutti, senza dover sottostare a etichette di alcun tipo. Per questo nelle Instagram Stories, aiutandosi con un apposito filtro, ha anche ricordato ai suoi follower un promemoria importante, che sembra essere l'imperativo che guida la sua vita in tutto ciò che fa: "Amatevi amici" ha scritto.