I Maneskin sul palco degli AMA’s: la performance è col look coordinato, smoking e papillon per tutti I Maneskin sono tornati negli USA, agli American Music Awards. La canzone candidata, Beggin’, non ha vinto, ma la band si è esibita sul prestigioso palco.

A cura di Giusy Dente

in foto: Maneskin, American Music Awards 2021

Dove c'è un grande evento musicale ci sono loro: i Maneskin. La band italaina ormai è proiettata a un successo che va ben oltre i confini nazionali: i ragazzini che suonavano per le strade di Roma si stanno prendendo la loro rivincita, contro coloro che pensavano che non ce l'avrebbero mai fatta. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, invece, da X-Factor in poi hanno lavorato sodo costruendo le solide basi che hanno poi permesso loro di lanciarsi verso l'avventura internazionale, ottenendo consensi di pubblica e critica. La loro ultima esibizione è stata quella agli American Music Awards di Los Angeles, dove erano candidati nella categoria Favorite Trending Song.

I Maneskin proseguono la scalata

Agli American Music Awards di Los Angeles i Maneskin si sono esibiti sulle note di quello che è ad oggi uno dei loro brani di maggiore successo, Beggin', che infatti figurava tra le cinque finaliste nella categoria Canzone del momento. Appena otto giorni fa si erano imposti agli MTV Ema's , sbaragliando la concorrenza e vincendo come Best Rock, lasciandosi alle spalle persino Coldplay, Killers e Foo Fighters. Prima ancora, avevano aggiunto un tassello importante alla loro sequenza di successi, esibendosi a Las Vegas in apertura del concerto dei Rolling Stones, con tanto di tutine a stelle e strisce. Insomma, la band romana sta collezionando esperienze che fino a pochi anni fa, quando bazzicavano per le strade della Capitale per farsi conoscere, erano solo sogni nel cassetto. Quei sogni si stanno uno a uno realizzando, compresa la performance agli American Music Awards.

in foto: Maneskin, American Music Awards 2021

La band romana agli AMA's

Stavolta non hanno portato a casa premi, ma i Maneskin hanno avuto ugualmente l'onore di essere tra gli artisti che si sono esibiti sul palco degli AMA's, al Microsoft Theater di Los Angeles. Impeccabile e coinvolgente l'esecuzione di Beggin' e sorprendente, come sempre, il look dei quattro componenti della band. Il gruppo è solito osare molto, ama trasgredire e non teme i giudizi. I loro outfit sono sempre stati un punto di forza: li hanno resi perfettamente riconoscibili e unici nel panorama musicale. Prediligono look coordinati e gender fluid. Da un lato Damiano è solito presentarsi sul palco in reggicalze, minigonna, reggiseno e autoreggenti, dall'altro i completi preferiti di Victoria sono quelli mannish. Uno stile, insomma, che fa dei canoni di genere tradizionali delle convenzioni superate: loro preferiscono esprimersi senza porre limiti al loro gusto, alla loro sensibilità estetica, che prescinde da qualunque definizione. Si tratta di un modo per combattere gli stereotipi e sovvertire i ‘ruoli' che sono sempre stati imposti, sia nella società che nella musica.

in foto: Damiano e Victoria, American Music Awards 2021

Sul palco degli AMA's hanno confermato la predilezione per i look coordinati: stavolta erano tutti in smoking nero, papillon e camicia bianca. A firmare gli abiti è stato nuovamente Gucci, Maison a cui la band è profondamente legata da tempo, in cui certamente riconoscono quel tentativo di superare gli stereotipi e andare oltre le convenzioni tradizionali in cui fortemente credono. Hanno ironizzato sull'outfit paragonandosi a un team di sicurezza: "Chiamaci 24 ore su 24, 7 giorni su 7" hanno scherzato su Instagram e Facebook, condividendo alcuni scatti.