Damiano David nudo: il cantante dei Maneskin posa senza veli con i tatuaggi in mostra Damiano David, il cantante dei Maneskin, continua a provocare i fan. Nelle ultime ore ha postato sui social una foto senza veli, nella quale è apparso completamente nudo con i tatuaggi in vista e un semplice pallone da basket che gli copre le parti intime.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin stanno vivendo un momento davvero d'oro della loro carriera: dopo aver vinto sia il Festival di Sanremo che l'Eurovision 2021 con la loro Zitti e buoni, hanno conquistato tutti, scalando le classifiche praticamente in ogni parte del mondo. Qual è la loro "parola d'ordine"? Provocare e, a giudicare dall'incredibile seguito che vantano, ci riescono alla grande. Nelle ultime ore è stato il frontman Damiano David ad attirare tutti i riflettori su di lui e il motivo è molto semplice: ha posato nudo con i tatuaggi in mostra, facendo letteralmente impazzire tutte con il suo innato fascino da "bello e dannato".

Damiano dei Maneskin posa nudo

Damiano dei Maneskin è riuscito a infiammare i social con le sue ultime foto: il cantante si è lasciato immortalare completamente nudo con indosso solo una maxi collana a catena e un bracciale in pelle e borchie. Ha lo sguardo profondo e sensuale e il mullet cut leggermente spettinato, rivolge delle smorfie alla camera e si compre le parti intime con un semplice pallone da basket. Non sorprende, dunque, che nella didascalia abbia scritto ironicamente "Ball is life". Così facendo ha lasciato in bella mostra non solo la silhouette asciutta ma anche i numerosi tatuaggi che ha sparsi sul corpo, da quello sul petto che celebra il successo del primo album all'omaggio agli Abba sotto l'ombelico.

Anche Victoria si è fatta fotografare senza veli

Per quale motivo Damiano ha posato nudo? Questa volta non si tratta di una campagna pubblicitaria come quella realizzata di recente per Gucci. Considerando il fatto che anche Victoria ha postato una foto con lo stesso sfondo (nella quale si copre il seno con un estintore), probabilmente potrebbe esserci un progetto musicale inedito in programma. Le fan lo hanno letteralmente sommerso di like, anche se a spiccare è stato il commento della fidanzata del cantane, Giorgia Soleri, che non ha potuto fare a meno di scrivere: "Improvvisamente mi piace il basket".