Mtv Ema’s 2021, trionfa il glam rock dei Maneskin: Damiano con le autoreggenti e boxer in pelle A Budapest si è svolta la ventottesima edizione degli Mtv Europe Music Awards, condotti dalla rapper Saweetie: ecco i look delle star sul red carpet.

A cura di Beatrice Manca

I Maneskin ormai non si fermano più: dopo aver aperto il concerto dei The Rolling Stones e conquistato il pubblico d'oltreoceano, ora si prendono anche gli Mtv Ema's vincendo nella categoria "Best Rock". A Budapest si è svolta la ventottesima edizione degli Mtv Europe Music Awards, i premi musicali presentati dalla rapper Saweetie. A rappresentare l'Italia c'erano Aka7even (che ha vinto come Best Italian Act) e i Maneskin, che hanno sfoggiato look coordinati in pieno stile glam rock: completi metallizzati, pantaloni a zampa e inserti dorati. Unica eccezione: Damiano, che ha incendiato il palco con autoreggenti, camicia trasparente, boxer e stivali cuissard.

I Maneskin agli Mtv Ema's 2021

Si scrive Maneskin, si legge glam rock. La band romana ha sfoggiato look coordinati di ispirazione anni Settanta con sfumature dorate: Ethan indossava una camicia metallizzata con jabot, Thomas una tuta intera con motivo "a scacchi" nero e oro, mentre Victoria ha optato per un completo maschile gessato, turchese e oro, con bralette a vista.

I Maneskin in Gucci

Unica eccezione Damiano David, che invece si è esibito con un look total black ispirato al mondo del bondage: camicia trasparente annodata sul petto, guanti lunghi fino al gomito, boxer in pelle con applicazioni di metallo e…autoreggenti. Completavano il look un paio di cuissard neri con il tacco. Il look, vagamente ispirato allo stile dei New York Dolls e alle icone del glam rock, era ancora una volta firmato Gucci, il brand che li ha voluti come volto della sua ultima campagna.

Damiano David agli Mtv Ema

Il red carpet degli Mtv Ema's 2021

Dopo un anno e mezzo di pandemia si ritorna alle premiazioni in presenza, con tanto di red carpet, e la sfilata delle star con i loro formidabili look. La padrona di casa, Saweetie, ha fatto il suo ingresso con un luccicante abito Givenchy nero e bronzo, per poi cambiarsi d'abito a ogni performance, tra tutine trasparenti e minidress attillati.

Saweetie Givenchy

Sul red carpet c'erano anche la modella Winnie Harlow, in un look celeste firmato David Koma, Cecilia Rodriguez, in un sensuale abito nero, e Aka7Even, con un passamontagna a scacchi bianchi e neri. Tra i vincitori della serata anche Ed Sheeran, che ha fatto il suo ingresso con un completo multicolor effetto "galassia". Una serata all'insegna della musica e dello stile dove i Maneskin hanno (ancora una volta) rubato la scena.