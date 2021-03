in foto: Noemi e California dei Coma_Cose, Sanremo 2021

Il Festival di Sanremo non è più solo una gara canora. La musica è certamente l'indiscussa protagonista di tutte le serate, ma sempre più la kermesse è diventata uno spettacolo di intrattenimento a tutto tondo. Le scelte della direzione artistica sono fondamentali per costruire uno show completo, capace di interessare il pubblico, divertirlo, appassionarlo e ovviamente farlo cantare. Gli artisti nel partecipare non portano in scena solo il loro talento, la loro voce. A fare notizia e a finire sotto la lente d'ingrandimento sono anche le loro scelte in fatto di abbigliamento. I look dei Big di quest'anno si sono caratterizzati per una predominanza di dettagli scintillanti e luminosi: l'abito rosso tempestato di cristalli di Elodie, il completo blu di Orietta Berti, l‘abito a specchio di Madame. Una delle più chiacchierate, su cui si è concentrata molta attenzione, è Noemi. Ha conquistato il pubblico con la sua voce e stupito con i suoi look. Nello specifico quello della terza serata si è caratterizzato per un dettaglio molto originale, gli anelli per le unghie; li ha scelti anche Francesca Mesiano, componente femminile dei Coma_Cose.

Noemi a Sanremo in forma smagliante

Noemi è una delle protagoniste indiscusse di questo 71esimo Festival di Sanremo. La cantante è in gara col brano Glicine e la sua partecipazione alla kermesse coincide con un momento della sua vita molto importante, decisivo e di cambiamenti. L'artista ha rivoluzionato la propria immagine e si è presentata al Festival in splendida forma. Nella prima serata ha sfoggiato capelli extra lisci e un lungo abito da sera in tulle ricoperto di cristalli di Dolce&Gabbana. Outfit completamente diverso nella terza serata, quella dedicata alle cover, che l'ha vista cantare insieme a Neffa sulle note di Prima di andare via.

Il dettaglio del secondo look di Noemi

La terza serata del Festival di Sanremo ha visto Noemi salire sul palco per la seconda volta indossando nuovamente un look firmato Dolce&Gabbana, ma stavolta in nero: bustier corto in pizzo e pantaloni a palazzo, con capelli di nuovo liscissimi. Per completare l'outfit la cantante ha scelto un dettaglio molto originale sfoggiato in anteprima. Si tratta dei nails ring di Alcoolique, non anelli qualsiasi bensì anelli per unghie, pensati dal designer Rocco Adriano Galluccio e dalla stylist Susanna Ausoni.

Come Noemi anche i Coma_Cose

I Coma_Cose sono in gara tra i Big a Sanremo con la canzone Fiamme negli occhi. Il duo milanese è composto da California e Fausto Lama (rispettivamente i nomi d'arte di Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli). Nella prima serata California ha messo in mostra i suoi tatuaggi sulle braccia, mentre nella terza serata i più attenti hanno potuto notare alle sue dita lo stesso dettaglio scelto da Noemi. Anche lei ha aggiunto al suo look qualcosa di diverso dai soliti anelli, confermandosi attenta al suo stile e mai banale.