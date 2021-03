Il Festival di Sanremo è arrivato alla terza serata, quella dedicata alle cover e ai duetti. La prima ad esibirsi è stata Noemi, che è salita sul palco insieme al cantante Neffa. La cantante aveva lasciato tutti senza parole durante la prima serata, quando si è presentata sul palco trasformata: durante il lockdown infatti ha perso molto peso grazie al metodo Tabata ed è arrivata all'Ariston sfoggiando i capelli lunghi e liscissimi e un abito scintillante firmato Dolce&Gabbana. Questa sera ha messo da parte gli abiti da sirena per un look più grintoso: un bustier in pizzo abbinato a un pantalone palazzo.

Il look di Noemi per la serata delle cover

Anche questa sera Noemi ha scelto un look firmato Dolce&Gabbana: un bustier in pizzo elastico nero con incrocio sul décolleté abbinato a pantalone sartoriale, taglio palazzo, in tela di lana nera. Il taglio del top lascia scoperto il busto, mostrando il suo drastico dimagrimento. Anche questa sera la cantante ha optato per i capelli liscissimi e lucenti.

in foto: Noemi in Dolce&Gabbana

Anche Neffa, che si è esibito accanto a lei sulle note di "Prima di andare via" indossava un tuxedo blu Dolce&Gabbana, abbinato a una t-shirt nera. Di serata in serata la cantante non smette di stupire e affascinare con i suoi look sempre più ricercati e sexy.