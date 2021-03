È partita la 71esima edizione del Festival di Sanremo, quest'anno va in scena in un inedito formato "sobrio" e senza pubblico a causa della pandemia e, nonostante le restrizione e i continui controlli, fin dalla prima puntata non sono mancati gli imprevisti. Irama sarebbe dovuto essere il sesto Big a esibirsi sul palcoscenico dell'Ariston ma, dopo che un membro del suo staff è risultato positivo al Covid-19, è stato sostituito da Noemi e "rimandato" alla seconda serata, nella speranza che il risultato del tampone molecolare sia negativo come quello antigenico. La cantante ha dunque presentato in anticipo il suo inedito intitolato "Glicine", lasciando il pubblico senza parole con la sua incredibile trasformazione. Non è solo dimagrita (in pieno lockdown ha infatti perso molti chili grazie al metodo Tabata), ha anche avuto una svolta di stile glamour e fashion.

Il look di Noemi per la prima serata del Festival

Per la prima serata del Festival di Sanremo, ovvero la prima volta che si esibisce dal vivo da quando è dimagrita. Per un'occasione tanto speciale ha scelto qualcosa di super scintillante che difficilmente riuscirebbe a passare inosservato. Ha infatti indossato un lungo abito da sera in tulle completamente ricoperto di pavé di cristalli Swarovski e ricamato con lavorazioni crystal mesh realizzate a mano. Si tratta di un look d’archivio della sfilata Dolce&Gabbana (collezione Autunno/Inverno 2007-2008) che è stato capace di esaltare al massimo la sua silhouette da urlo. La cantante ha inoltre detto addio alle pieghe mosse e naturali, preferendo degli inediti capelli extra lisci.

Noemi, la trasformazione a Sanremo 2021

Al di là del look sofisticato e glamour, ad aver attirato le attenzioni del pubblico durante la prima esibizione di Noemi è stata la sua evidente trasformazione. È già da diversi mesi che l'artista ha messo in mostra i risultati raggiunti con il Metodo Tabata, una forma di allenamento molto intenso che ha cominciato a seguire durante il lockdown. Dopo aver rivelato la "nuova silhouette" sui social, si è presentata per la prima volta in tv dimagrita a Sanremo Giovani, evento in occasione del quale ha annunciato che sarebbe stata tra i Big. Oggi non potrebbe essere più soddisfatta dei risultati raggiunti, anche se è stata accusata di essersi semplicemente adeguata agli stereotipi. La partecipazione al Festival è l'evento simbolo della sua rinascita?