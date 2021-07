Chiara Ferragni e Vittoria, bracciali coordinati: costano migliaia di euro e hanno un simbolo speciale Nella collezione di gioielli di Chiara Ferragni è entrata una nuova creazione: si tratta di un bracciale che le ha inviato un brand a lei molto caro, che ha pensato di omaggiare anche la piccola Vittoria. L’influencer ha mostrato i due bracciali nelle Instagram Stories. Entrambi hanno un significato importante (e costano migliaia di euro).

Chiara Ferragni sta seguendo la moda del momento e come lei tante altre celebrities, che sembra abbiano ripescato dai cassetti di quando erano ragazzine quegli accessori in voga negli anni Novanta. In Italia tutte, quando acquistavano il Cioè, speravano che il gadget fosse qualcosa da indossare. La glossy fashion dell'epoca, tornata prepotentemente alla ribalta, prevedeva i famosi juicy rings, i bracciali di plastica, le baby clips colorate da mettere tra i capelli a forma di stelline e cuoricini. Per non parlare delle collane di perline, vero e proprio must have di questa estate. Ma accanto a tutto questo, l'influencer non ha certo messo da parte la sua passione per i gioielli di lusso e gli accessori griffati.

I gioielli personalizzati di Chiara Ferragni

I gioielli sono una grande passione di Chiara Ferragni e ultimamente tra i suoi preferiti ci sono quelli con i nomi o le iniziali dei suoi figli, che sfoggia orgogliosa in tutte le occasioni. Quando a marzo è nata la piccola Vittoria è stato proprio Fedez a celebrare l'allargamento della famiglia con dei bracciali da lui stesso disegnati, regalati alla moglie come push present. Si tratta, appunto, del regalo che i neo-papà fanno alle loro compagne dopo il parto. Il rapper ha creato due bracciali in oro e diamanti personalizzati, decorati con un cuoricino e ciascuno con una lettera: su uno la L di Leone e sull'altro la V di Vittoria. Prima di lui era stata la mamma dell'influencer a farle un regalo personalizzato, realizzato da una famosissima boutique milanese: una collana d’oro con due ciondoli smaltati a forma di angioletti e le iniziali dei due bambini. Al collo dell'imprenditrice spicca spesso al collo anche una collana con la scritta Ferragnez, in onore della sua famiglia. Di recente hanno fatto la loro comparsa nella collezione anche altri due braccialetti, inviatole in dono: uno per lei e uno per la piccola Vittoria.

bracciali Netali Nissim, Instagram Stories di Chiara Ferragni

I nuovi bracciali porta fortuna di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha ricevuto un dono da Netali Nissim, un brand che negli ultimi dieci anni si è fatto spazio nel mondo dell'alta gioielleria con le sue creazioni di qualità, che mescolano modernità e spiritualità, con grande cura del dettaglio. Anelli, bracciali, orecchini e collane sono veri e propri amuleti, lavorati artigianalmente in modo meticoloso utilizzando pietre preziose e i migliori materiali, arricchiti con simboli ben precisi. Uno di questi è l'occhio, che in molte culture indica saggezza e protezione. Indossarlo è un augurio di prosperità e felicità. Insomma, è una sorta di ‘buona fortuna'.

5 Mini Eyes Tennis Bracelet, Netali Nissim

Il 5 Big Eyes Tennis Bracelet mostrato nelle Instagram Stories da Chiara Ferragni è disponibile in vari modelli, cambiano sia i colori che i materiali di realizzazione: oro bianco, oro rosa, oro giallo, diamanti bianchi o neri, rubini. Cambia anche la dimensione degli occhietti, più o meno grandi. Il prezzo oscilla dagli 8200 euro circa, del modello con occhietti piccoli in oro e diamanti ai 13.650 circa del modello con occhi grandi in oro e diamanti. Quello nella foto dell'influencer sembrerebbe proprio essere il primo. L'azienda ha però pensato anche alla piccola Vittoria, con una creazione anche per lei. In questo caso si tratta di un modello diverso, con un solo occhio centrale e meno pietre. Potrebbe essere il Mini Eye Bracelet da 1600 euro.

Chiara Ferragni indossa un gioiello Netali Nissim

Non è la prima volta che la Ferragni indossa i gioielli Netali Nissim, sfoggiati in tante occasioni diverse, soprattutto i bracciali. Le creazioni con l'occhio sembrano essere le sue preferite. E in effetti è un simbolo a lei caro, lo stesso che ha scelto anche per il suo brand: l'ormai iconico occhietto azzurro cartoon con le ciglia lunghe che ha difeso a spada tratta anche in Tribunale fino alla fatidica registrazione del marchio.