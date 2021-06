Chiara Ferragni non si ferma mai: dopo aver festeggiato il compleanno della piccola Vittoria, che ha compiuto tre mesi, è partita alla volta della Grecia. Che sia per lavoro o per piacere, l'imprenditrice è sempre impeccabile nei suoi look: si è goduta il tramonto sul mare con un abito colorato, abbinato a sandali Hermès (di cui ha una vera e propria collezione) e a una minibag Dior. Ma il dettaglio cha ha catturato l'attenzione dei suoi fan è l'acconciatura con le mollettine sui capelli: ha tirato indietro le ciocche sulla fronte con clip verdi a forma di stella, proprio come quelle che da bambine trovavamo nel Cioé o come sorpresa nelle patatine.

L'abito multicolor di Chiara Ferragni

Per la sua serata ad Atene Chiara Ferragni ha scelto un abito corto a portafogli, con le maniche lunghe e l'allacciatura laterale. La vera particolarità del vestito è la stampa tie&dye in tonalità acquerello: lilla, verde, giallo e arancione. Insomma, un abito con tutti i colori dell'arcobaleno. Si tratta del modello "Lily & Pistacchio" del brand Art Dealer, ed è in vendita sul sito a 280 euro. Al vestito Chiara ha abbinato un paio di sandali di Hermès con il tacco color aragosta e la micro bag Lady di Dior, il vero tocco di lusso: il modello costa circa 3.500 euro.

in foto: Abito Art Dealer

Il ritorno degli accessori per capelli anni Duemila

Gli accessori griffati sono fuori budget per molte di noi, ma c'è un dettaglio del look che è facilissimo da copiare: le mollettine colorate sui capelli. Dopo il ritorno di collanine e anelli di plastica, la Glossy Fashion ha un nuovo must-have per l'estate: gli accessori per capelli in stile "sorprese del Cioé", ironici colorati e un po' kitsch. Chiara Ferragni ha scelto due clip a forma di stellina verde per fissare le ciocche intorno al viso, proprio come facevamo da bambine con le mollette colorate. Ma non è l'unica a sfoggiare accessori in stile anni Duemila: anche la tiktoker Addison Rae ha postato alcune sue foto con le treccine ai lati del viso fissate da mollettine rosa in plastica a forma di farfalla. Non ci sono più dubbi: quest'anno in spiaggia per essere glamour dovremo sfoggiare i nostri cimeli di infanzia.