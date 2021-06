Italia, Spagna, Grecia: l'estate di Chiara Ferragni è piena di impegni di lavoro. Nella capitale spagnola ha in contrato Georgina Rodriguez e le due hanno sfoggiato il meglio dei loro outfit, tra borse firmate e capi di lusso. Invece ad Atene l'influencer dopo un evento in collaborazione con Nespresso è riuscita a concedersi il suo primo bagno di stagione, indossando un bikini vero e proprio must have per le vacanze al mare: un bikini classico total white, composto da reggiseno con coppe e ferretto e slip sgambato con laccetti laterali. L'imprenditrice nelle occasioni di gala sfoggia abiti da sogno, ma sa quando optare per la semplicità e la comodità, chiaramente con stile. Il suo look più casual ultimamente è di chiara ispirazione anni Novanta, da cui ha ripescato anche la salopette.

Chiara Ferragni, ragazza anni Novanta

Dalle acconciature agli accessori ai vestiti: Chiara Ferragni sta dimostrando di avere una vera e propria passione per tutto ciò che è d'ispirazione anni Novanta. Quel decennio ha lanciato moltissime mode e tendenze, che nel corso del tempo sono spesso tornate a galla e stavolta è l'influencer a far venire la voglia di ripescare in armadi e cassetti, alla ricerca di qualcosa che indossavamo all'epoca. Le mollettine baby sono il must dell'estate: la Ferragni le sta sfoggiando tra i capelli per arricchire e dare colore alle sue acconciature. A tal proposito, la sua preferita al momento sono gli space buns lanciati dalle Spice Girls nei Ninetees, oggi molto diffusi anche tra gli uomini (Justin Bieber e Harry Styles per esempio). E che dire dei gioielli di plastica: spopolano collanine, braccialetti e anelli che sembrano appena usciti dalle buste di patatine o dal Cioè! Oltre a Chiara Ferragni li stiamo vedendo anche addosso a star come Dua Lipa e Bella Hadid. Quando non è a eventi ufficiali o mondani, l'influencer opta sempre per uno stile giovanile e trendy, dove la comodità si combina allo stile. La salopette è l'indumento perfetto, per chi vuole questo compromesso.

Chiara Ferragni con la salopette

Salopette è una parola francese e indica un capo davvero molto versatile, che nel tempo ha saputo evolversi e adattarsi alle mode, senza perdere la sua caratteristica principale: la comodità! Inventata nel XIX secolo da Levi Strauss come indumento da lavoro resistente e pratico, la salopette è entrata negli armadi di uomini e donne: capo premaman, in denim, con pantaloni o con gonna, aderente o dal taglio più oversize, ne esistono moltissime varianti, tutte ovviamente dotate di bretelle!

La salopette si può indossare come abitino oppure abbinata a una T-shirt o un top, proprio come ha fatto Chiara Ferragni. L'influencer infatti ha optato per una salopette in denim con tasche sul davanti e banda "Logomania" rosa. Appartiene alla nuova collezione del suo brand e costa 275 euro. Sotto ha messo un semplice top bianco mentre ai piedi le sue amatissime Crocs, le scarpe di gomma di cui pare non poter proprio fare a meno!