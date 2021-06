Chiara Ferragni non sbaglia un colpo dal punto di vista professionale e, nonostante l'arrivo dell'estate, sta continuando a lavorare. Complice l'allenamento delle restrizioni legate al Covid-19, è potuta andare all'estero: dopo aver incontrato Georgina Rodriguez a Madrid (indossando le tanto discusse pantofole con i calzini), nelle ultime ore è volata in Grecia per un evento in collaborazione con Nespresso. Ha approfittato del sole bollente e delle acque cristalline di Atene per concedersi il primo bagno della stagione. Naturalmente non ha rinunciato allo stile e ha sfoggiato un look balneare più trendy che mai.

Chiara Ferragni col bikini total white

Quale migliore occasione dell'estate per puntare tutto su dei look total white? Chiara Ferragni ha dimostrato che la tendenza può essere seguita anche al mare. Si è infatti immortalata tra le acque di Atene con indosso un bikini classico, ovvero con il reggiseno con coppe e ferretto e slip sgambato con i laccetti laterali, apparendo super trendy ma con semplicità. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, il bianco non va sfoggiato solo quando si vanta un'impeccabile abbronzatura dorata, si può portare questo colore anche durante i primi giorni di tintarella, ovvero quando il colorito è ancora abbastanza pallido.

Gli accessori da spiaggia di Chiara Ferragni

Come succede quasi sempre con i look di Chiara Ferragni, a fare la differenza sono stati gli accessori. Per la prima giornata al mare l'influencer non ha potuto assolutamente rinunciare a occhiali da sole e berretto, due capi essenziali per proteggersi dal sole bollente. Per quanto riguarda gli occhiali, ha scelto un modello squadrato e con un'audace montatura rosa della Chiara Ferragni Collection, mentre il cappello è in denim e con la visiera, un modello ispirato agli anni '90 che sembra essere vintage. In quanti imiteranno la moglie di Fedez nel loro primo giorno di mare? Il risultato super glamour è decisamente assicurato.