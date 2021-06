È ormai risaputo che Chiara Ferragni riesca a trasformare in oro tutto ciò che tocca. Al di là delle soddisfazioni familiari, raggiunge un successo dopo l'altro: dopo aver aperto un bar tutto suo a Milano e aver ottenuto il 100% del capitale sociale del suo brand, è volata a Madrid per un progetto top secret. È stato il suo primo viaggio all'estero dopo oltre un anno di pandemia e la cosa l'ha emozionata non poco. Ad attirare le attenzioni dei followers non è stato solo il suo look "da aereo" con le ciabatte portate con i calzini ma anche l'incontro con Georgina Rodriguez. Le due non hanno esitato a posare fianco a fianco con degli outfit ricercati e glamour, dando così prova di essere due indiscusse regine di stile.

La dedica di Georgina Rodriguez a Chiara Ferragni

Che sia capitato per caso o che si trattasse di un incontro programmato, non importa, la cosa certa è che vedere Chiara e Georgina insieme ha fatto sognare tutti gli appassionati di moda. Se da un lato l'influencer ha taggato Lady Ronaldo nel suo post, aggiungendo nella didascalia semplicemente "Le ragazze a Madrid", la modella ha preferito farle una dedica molto particolare. Accanto all'album che documenta la mattinata "tutta al femminile", la Rodriguez ha scritto "Faccio colazione con la regina italiana". Le due avranno intenzione di aprire insieme un bar Espresso anche in Spagna? La cosa certa al momento è che i Ferragnez possono ormai davvero essere definiti la Royal Family italiana.

Chiara Ferragni e Georgina Rodriguez con le borse griffate a Madrid

Chiara Ferragni e Georgina Rodriguez si sono sfidate a colpi di stile durante l'incontro a Madrid e il risultato è stato fenomenale. Complice il fatto che aveva affrontato un viaggio in aereo in giornata, l'influencer ha puntato tutto su un look casual con un crop top color panna di Celine, una giacca in denim abbinata di Miu Miu e dei jeans strappati di Zara. A completare il tutto, la "combo" che ha shoccato l'Italia, ovvero le ciabatte di Acupuncture portate con i calzini. Georgina, invece, ha preferito l'eleganza di Balmain con una t-shirt logata, dei pantaloni neri aderenti e un blazer grigio avvitato doppiopetto. Il dettaglio che ha accomunato gli outfit delle due? Delle costose borse di Hermès: Chiara ha scelto la Birkin Green Bamboo Gold Hardware (da oltre 23mila euro), la fidanzata di Ronaldo una mini Kelly marrone (da oltre 11.000 euro).