CFDA 2021, Zendaya e Balenciaga trionfano agli Oscar della moda: i momenti cult della serata A New York sono stati assegnati i premi più ambiti della moda a chi si è distinto per il proprio lavoro o per il proprio stile. Madrina della serata Emily Blunt, circondata da un parterre di ospiti stellari tra fashion editori, stilisti e attrici: da Anya Taylor-Joy a Demna Gvasalia, ecco i vincitori della serata.

A cura di Beatrice Manca

Anche la moda ha i suoi "premi Oscar": si chiamano CFDA Fashion Awards e sono stati assegnati il 10 novembre a New York dal Council of Fashion Designers of America, per premiare chi si è distinto con le sue creazioni e con il suo stile. Madrina della serata Emily Blunt, che ha presentato i premi. A brillare sono state soprattutto due attrici, Zendaya, nominata icona di stile del 2021, e Anya Taylor-Joy, vincitrice del premio "Face of the Year". Per quanto riguarda i designer, trionfa Balenciaga per la moda femminile. Ecco tutti i premi e i momenti cult della serata.

Emily Blunt presenta l'evento con il tailleur arancione

La "padrona di casa" della serata era l'attrice Emily Blunt, che per l'occasione ha indossato un tailleur arancione con la giacca portata "a pelle", senza nulla sotto, se non una preziosa collana con un pendente di Bvlgari. Il completo era firmato Christopher John Rogers: il designer ha vinto il premio “American Womenswear Designer of the Year”. A scegliere la presentatrice è stato lo stilista Tom Ford, presidente del Council of Fashion Designers (l'equivalente americano della nostra Camera Moda) per "il suo stile senza tempo e un’eleganza innata capace di illuminare ogni stanza".

Emily Blunt in Christopher John Rogers

Zendaya è "l'icona di stile del 2021"

Da stellina di Disney Channel a regina indiscussa dei red carpet: Zendaya a soli 25 anni è stata incoronata "Fashion Icon 2021". La sua bellezza e la sua personalità le permettono di indossare qualunque cosa. Ogni suo red carpet è un successo: alla Mostra del Cinema di Venezia ha incantato tutti con un look destrutturato firmato Valentino, a Londra con un abito-scultura del visionario Rick Owens. Per ricevere l'ambito premio ha scelto un look rosso fuoco firmato Vera Wang, composto da un top a fascia e una gonna lunga fino a terra, con un gioco di volumi alla vita. Nella motivazione del premio si legge:

Più e più volte, ha dimostrato di non avere paura di correre rischi – dalle scommesse su nuovi talenti come Peter Do al lavoro con case affermate come Valentino e, come nel caso di la premiere londinese di Dune, Rick Owens

Zendaya in Vera Wang

Anya Taylor Joy in leopardato è il "volto del 2021"

Un'altra giovane attrice ha incantato tutti ai CFDA Awards: Anya Taylor-Joy, l'attrice protagonista della serie tv La Regina degli Scacchi, è stata incoronata "Volto dell'Anno". Il suo successo è stato folgorante: dal piccolo schermo ha conquistato il cinema e la moda con la sua eleganza senza tempo. Ai Golden Globea ha sfoggiato un abito principesco verde bottiglia firmato Dior, agli Emmy un vestito sontuoso che le lasciava la schiena nuda. Per ricevere il premio ha scelto un mini abito Oscar De La Renta viola, quasi una giacca anni Cinquanta stretta in vita con profonda scollatura a V. Poi ha completato il look con un cappellino leopardato con veletta e guanti abbinati. Qualsiasi cosa indossi, Anya Taylor Joy è indiscutibilmente la rivelazione dell'anno.

Anya Taylor Joy in Oscar De La Renta

Il premio a Demna Gvasalia per Balenciaga

I premi del CDFA si dividono in due categorie principali: designer statunitensi e designer internazionali. In questa seconda categoria ha trionfato Demna Gvasalia, il direttore creativo di Balenciaga, che non finisce mai di stupire. Dopo aver creato il look "mascherato" di Kim Kardashian per il Met Gala, ha rivoluzionato l'idea di sfilata di moda presentando uno show mai visto prima alla Paris Fashion Week: niente passerella, solo un film con i Simpson e un red carpet in cui chiunque – dagli addetti ai lavori ai vip, fino alle modelle – veniva immortalato. Demna Gvasalia ha vinto nella categoria femminile, in quella maschile il premio è andato a Grace Wales Bonner per Wales Bonner.

Demna Gvasalia

Patagonia vince il premio per la sostenibilità ambientale

Nel lungo elenco di premi assegnati c'è posto anche per la sostenibilità ambientale, un valore sempre più presente nella moda. A vincere il premio per la moda sostenibile è stato il brand Patagonia, da sempre molto attento alla sostenibilità dei materiali, al riciclo e al recupero: il brand ad esempio invita i suoi clienti a riparare i capi anziché comprarne di nuovi, offrendo tutorial gratuiti. Questi eventi sono un'anteprima del futuro della moda: inclusivo, giovane e sostenibile.