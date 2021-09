Zendaya è la più chic di Venezia 2021: per l’arrivo al Lido abbina l’abito bianco alla giacca over Zendaya è arrivata al Festival del Cinema di Venezia, questa sera sarà sul red carpet di Dune, film di cui è protagonista. Fin da quando è sbarcata in Laguna ha dimostrato di non avere rivali in fatto di stile: è infatti apparsa più chic che mai in bianco, tacchi a spillo e giacca oversize.

A cura di Valeria Paglionico

La 78esima edizione della Mostra Internazionale del Film di Venezia è più scoppiettante che mai e, dopo la cerimonia di inaugurazione e la première di The Hand of God di ieri sera, oggi vedrà altre due prime esclusive: Spencer di Pablo Larrain e Dune di Villeneuve. Questa mattina, dunque, il Lido è stato invaso dalle star, prima tra tutte Kristen Stewart, che ha rivelato un inedito look con i capelli arancioni. La più chic della giornata, però, è stata in assoluto Zendaya, protagonista del film fuori concorso Dune. Il suo arrivo in Laguna è stato all'insegna del glamour: ha abbinato un abito bianco a tacchi a spillo e giacca oversize.

Il look di Zendaya per l'arrivo a Venezia

Zendaya calcherà il red carpet veneziano questa sera prima della première di Dune, il film di cui è protagonista, ma ha dato prova di essere una vera e propria icona di stile fin dall'arrivo in Laguna. Nelle ultime ore ha incantato tutti in un look glamour firmato Valentino, per la precisione un completo della collezione Couture Autunno/Inverno 2021. La giovane attrice ha indossato un lungo abito total white con un profondo spacco laterale, il corpetto camicia dalla scollatura vertiginosa e un nastro di raso rosa intorno alla vita. A completare con classe l'outfit, una vera e propria "chicca", una giacca nera oversize. Non ha rinunciato ai vertiginosi tacchi a spillo con un paio di décolleté total black di Christian Louboutin.

Zendaya in Valentino Couture

Zendaya con i capelli al naturale

Dimenticate i raccolti elaborati, gli chignon tiratissimi e le pieghe extra lisce: Zendaya ha dimostrato che si può essere incredibilmente chic anche con i capelli "al naturale". Per l'arrivo a Venezia ha infatti lasciato da parte phon, piastra, forcine e mollette, preferendo tenere la chioma sciolta e riccia. Ad aggiungere un tocco sbarazzino, solo la fila laterale, che ha contribuito a rendere la pettinatura ancora più vaporosa. Per il red carpet di stasera chiederà consulenza all'hairstylist di fiducia o continuerà a puntare tutto su un look sauvage?