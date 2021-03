in foto: Anya Taylor–Joy veste Dior

È stato Law Roach, lo stilista delle celebrities, a condividere su Instagram il backstage della preparazione di Anya Taylor-Joy ai Golden Globe, ed è stato amore a prima vista. L'attrice è una delle giovani promesse su cui il cinema sta puntando sempre di più e la conquista di questo riconoscimento così prestigioso conferma che le aspettative nei suoi confronti sono più che legittime. L'attrice ha portato a casa il premio come Migliore attrice in una mini-serie. Il ruolo di Beth Harmon ne La regina degli scacchi (produzione a sua volta premiata col Golden Globe) l'ha portata prepotentemente alla ribalta e all'attenzione di pubblico e critica. Per prendere parte alla cerimonia (anche se virtualmente) la 24enne ha scelto un outifit da sogno con cui ha lasciato tutti a bocca aperta.

Anya Taylor-Joy lascia tutti senza fiato

Abito Dior e gioielli Tiffany: il look sfoggiato da Anya Taylor-Joy ha strabiliato il pubblico, estasiato dalla sua eterea bellezza. L'attrice ha preso parte ai Golden Globe con un look elegantissimo, appositamente studiato per lei dal direttore creativo Maria Grazia Chiuri e scelto con l'aiuto dello stylist Law Roach. L'intento era vestirla con qualcosa che in qualche modo richiamasse anche i due personaggi più famosi da lei interpretati. L'abito in lurex verde, infatti, vuole essere una fusione tra lo stile elegante, di classe, che non lascia mai nulla al caso di Emma e Beth, i ruoli che le sono valsi le nomination ai Golden Globe. Il tutto, coniugato con il romanticismo della Maison. L'abito ha spalline sottili e profondo scollo a V sul davanti, con incroci sulla schiena e ampia mantella al di sopra. A completare il tutto preziosi gioielli Tiffany: orecchini, anello e pendente. L'attrice si conferma così non solo giovane promessa del cinema, ma anche icona di stile.