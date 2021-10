Zendaya è l’icona di moda del 2021: perché a 25 anni è già una leggenda del red carpet Zendaya lascia tutti a bocca aperta ad ogni red carpet: non sceglie mai vestiti facili o scontati, ma sperimenta con abiti-scultura ed è capace di passare dai look maschili all’abito nude. Il Council of Fashion Designers of America la premierà con il Fashion Awards 2021: ecco com’è nata la diva della Gen Z.

A cura di Beatrice Manca

Zendaya non si ferma più: l'attrice americana ormai è una diva affermata e ogni red carpet è un successo. Dal vestito giallo alla notte degli Oscar fino al blazer di Valentino al Festival del cinema di Venezia, Zendaya non ha mai avuto paura di sperimentare con la moda. Proprio per questo il Council of Fashion Designers of America la premierà con il Fashion Awards 2021: non solo Zendaya è l'icona della moda dell'anno, ma è anche la più giovane diva a ricevere il premio. A soli 25 anni Zendaya ha già rivoluzionato la storia dei red carpet con il suo stile.

Zendaya in Balmain custom made

Zendaya è la Fashion Icon 2021

L'annuncio è arrivato dopo la proiezione londinese di Dune, quando Zendaya ha sfoggiato un abito scultura firmato Rick Owens. Quell'abito così particolare è parte della motivazione del premio, come spiega il Council of Fashion Designer su Instagram: "Più e più volte, ha dimostrato di non avere paura di correre rischi – dalle scommesse su nuovi talenti come Peter Do al lavoro con case affermate come Valentino e, come nel caso di la premiere londinese di Dune di ieri sera, Rick Owens".

Zendaya in Rick Owens

I red carpet di Zendaya sono da antologia

Zendaya è la più giovane a ricevere il premio: la sua carriera è decollata da giovanissima e da allora il suo look si è evoluto e trasformato. Come sottolinea il CFDA "il viaggio di Zendaya è avvenuto a velocità supersonica". I fan hanno innumerevoli look da red carpet entrati nel mito: dall'omaggio a Beyoncé in un abito Versace al look-tributo a Cher, dall'abito "liquido" di Balmain al top di catene di Vivienne Westwood.

Zendaya agli Oscar in Valentino: il look è un omaggio a Cher

Non ha mai ceduto alla tentazione di un look scontato o facile, come un abito a sirena o un vestito aderente a bustier. La sua bellezza le consente di sfoggiare qualunque cosa con nonchalance, dall'abito nude al completo maschile. Merito del suo stylist, Law Roach, ma soprattutto della sua personalità: non c'è da stupirsi che sia già l'icona di stile della generazione Z.