Belén torna a casa dopo il parto: l’arrivo di Luna Marì è in rosa tra palloncini e orsetti di peluche Belén ha fatto ritorno a casa assieme alla piccola Luna Marì, venuta al mondo il 12 luglio. Ad accoglierle c’era una spettacolare festa di benvenuto, organizzata in ogni minimo particolare: una luna gigante, palloncini, candele, dolcetti, vestitini e orsetti di peluches, il tutto in un tripudio di rosa.

A cura di Giusy Dente

Belén Rodriguez è di nuovo mamma: dopo Santiago (figlio dell'ex marito Stefano De Martino) ha dato alla luce Luna Marì, figlia del nuovo compagno Antonino Spinalbese. I neo genitori sono felicissimi e hanno affrontato la gravidanza sempre insieme, una gravidanza che inizialmente ha sottoposto a grande stress soprattutto lei. Tante critiche per aver intrapreso una nuova storia d'amore poco dopo la rottura col ballerino, tante polemiche per quella figlia in arrivo con un nuovo uomo. Per settimane la notizia della gravidanza si è rincorsa senza una conferma ufficiale, giunta poi a febbraio, quando era già al quinto mese di gravidanza. La piccola Luna Marì è nata il 12 luglio e ha fatto ritorno a casa in un tripudio di rosa.

Benvenuta Luna Marì

Luna Marì è venuta al mondo poche ore dopo la vittoria dell’Italia a Euro 2020. Sono stati i suoi genitori a dare l'annuncio sui social, mostrando le adorabili foto della bambina. Il primo dettaglio è stato una scarpina rosa all'uncinetto, accompagnato da un tenero scatto di coppia dei genitori. Poi la 36enne si è fatta immortalare durante l'allattamento, naturalizzando questo momento così speciale e così spontaneo che per troppo tempo è stato un tabù e che invece le donne stanno cercando di sdoganare, nella vita di tutti i giorni così come sui social. Lo ha fatto anche Chiara Ferragni, durante le prime settimane di vita di Vittoria. "Siamo di una Felicità indescrivibile": sono state queste le prima parole di mamma Belén e papà Antonino. I due si sono conosciuti a Milano e stanno insieme da agosto 2020: lui, classe 1995, è 11 anni più piccolo della compagna.

La festa per Belen e Luna Marì

Belén e Luna Marì sono state accolte in casa con una grande festa di benvenuto in total pink, allestita dallo specialista in scenografie ed event designer Fabio Mantovani. Maxi peluches, dolcetti, candele, palloncini: un ingresso davvero in grande stile insomma! Questo tipo di accoglienza spettacolare è molto gettonata, soprattutto tra le celebrities: lo ha fatto anche Gianluca Vacchi per Sharon Fonseca e la loro piccola Blu Jerusalema. Il video dell'arrivo della neo mamma, in un tripudio di palloncini e orsetti di peluche, era diventato virale.

Ad accogliere Luna Marì c'erano non solo leccornie, giocattoli e abitini da principessa, che le vedremo certamente presto addosso. C'era anche un'enorme luna rosa, in onore del nome della piccola che, come raccontato dalla stessa Rodriguez, è stato scelto dal fratellino. E Santiago era ovviamente presente al ritorno a casa della mamma. Come si vede nelle immagini condivise sui social, ha subito preso la sorellina tra le braccia e l'ha teneramente coccolata, davanti agli occhi innamorati ed emozionati di Spinalbese.