Belén Rodriguez neomamma senza trucco: allatta Luna Marì in maxi camicia e bracciale di lusso Belén Rodriguez ha portato a termine la sua seconda gravidanza, ha messo al mondo la piccola Luna Mari e non potrebbe essere più felice. Dopo il dolcissimo video in cui la tiene tra le braccia poco dopo il parto, ha postato una foto senza trucco mentre è alle prese con l’allattamento.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta, a poche ore dalla vittoria dell'Italia agli Europei ha annunciato sui social la nascita della piccola Luna Mari con un adorabile scatto dei suoi piedini. Poco dopo si è mostrata prima rilassata e raggiante tra le braccia del compagno Antonino Spinalbese, diventato papà per la seconda volta, poi mentre bacia con dolcezza la bimba poco dopo il parto. Solo di recente si è lasciata immortalare in una versione dolcissima, ovvero alle prese con l'allattamento. Il dettaglio che non è passato inosservato? Nonostante non porti neppure un filo di trucco sul viso, l'argentina non ha rinunciato allo stile trendy che da sempre la contraddistingue.

Belén alle prese con l'allattamento

Per quale motivo una mamma deve nascondere un gesto tanto naturale come l'allattamento al seno? Da qualche tempo a questa parte sono moltissime le star che provano a combattere i tabù sulla questione, non esitando a immortalarsi con i loro bimbi neonati attaccati al petto. Belén è solo l'ultima ad averlo fatto e, dopo aver mostrato il primo adorabile look total pink della piccola Luna Mari, si è lasciata fotografare nel letto d'ospedale mentre nutre naturalmente la figlia. Ha lo sguardo rivolto dritto in camera, la neonata sul braccio e un'espressione rilassata e raggiante, a prova del fatto che non potrebbe essere più felice. Così facendo, ha provato a modo suo a dire addio a ogni tipo di stereotipo legato all'allattamento al seno.

Belén allatta Luna Marì

Il primo look da neomamma di Belén

Fino ad ora Belén era apparsa sui social solo in primo piano e a mezzo busto, qualche ora fa ha invece rivelato il suo primo look comodo da neomamma. Dovendo rimanere in osservazione in ospedale, non ha rinunciato al pigiama ma ha aggiunto dei piccoli dettagli che rivelano la sua passione per la moda. Ha infatti indossato una maxi camicia a quadri sui toni del grigio, l'ha portata sbottonata così da poter allattare la bimba ogni volta che ne ha la necessità, e ha completato il tutto con il Love Bracelet in oro giallo di Cartier (prezzo 6.700 euro). Sul viso non ha neppure un filo di trucco ma, oltre a essere meravigliosa anche al naturale, la maternità le dona una luce speciale. Insomma, la Rodriguez in versione neomamma è stilosa e super raggiante.