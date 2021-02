Si chiama solidarietà femminile: donne che si supportano, che consapevoli di quanto ancora oggi siano vittime del patriarcato e del maschilismo fanno rete tra loro per farsi forza a vicenda, per ricordarsi l'un l'altra di essere speciali e di essere perfettamente in grado di fare grandi cose. Che esista o meno questa rappresentazione sì un po' troppo edulcorata del rapporto tra donne, ciò che è certo è che troppo spesso quello che emerge è un quadro molto diverso. I social danno la possibilità di scrivere ciò che si vuole e di vomitare i sentimenti più negativi. E questa negatività in questi giorni la si sta riversando addosso a un personaggio pubblico che sta ricevendo critiche e accuse pesantissime. Il personaggio in questione è una donna, Belén Rodriguez: e ad attaccarla sono proprio le altre donne.

Una vita sotti i riflettori, col dito puntato addosso

I fan di Belén Rodriguez e Stefano De Martino hanno fatto il tifo per la coppia fino all'ultimo, sperando che il secondo tentativo li tenesse insieme per sempre. Così non è stato. Dopo aver posto fine al loro matrimonio una prima volta e averci riprovato tornando insieme, i due si sono detti definitivamente addio questa estate. La showgirl argentina si è rifatta una vita con un altro uomo, Antonino Spinalbese, che le ha restituito fiducia nell'amore. Dopo diversi rumors che circolavano da tempo i due hanno ufficializzato ciò che era già nell'aria: la 36enne è incinta. Lei il suo compagno aspettano un figlio. Belén darà un fratellino (o una sorellina) a Santiago, il figlio avuto da Stefano De Martino mentre Spinalbese diventerà papà per la prima volta.

in foto: Belén incinta di 16 settimane mostra la pancia su Instagram

Donne che criticano altre donne

La differenza d'età tra Belén e il compagno (lui ha 25 anni), il fatto di essersi fidanzati dopo poche settimane dall'addio a De Martino, l'essere rimasta incinta all'inizio della relazione: tutto è stato criticato dal popolo dei social. In rete si trova scritto di tutto e a commentare in modo cattivo sono soprattutto le donne, che addirittura ironizzano sulla paternità del secondogenito della showgirl o si dicono preoccupate per la salute mentale di Santiago. Il succo è: sei una poco di buono perché invece di salvare il tuo matrimonio ti sei fatta mantenere incinta a quasi 40 anni da un ragazzino dopo un mese di conoscenza. Questi giudizi nascono a loro volta da pregiudizi ben radicati nella nostra cultura maschilista e sessista, dove i comportamenti sessuali di un uomo non vengono letti e analizzati alla pari di quelli femminili. Quando circolavano voci su un flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, presunta causa della rottura del matrimonio con Belén, non si erano levate voci scandalizzate di uomini o donne turbati dal fatto che un uomo potesse giocarsi la sua famiglia per una scappatella (smentita). Belén invece è la libertina di turno, sciagurata e sconsiderata, che non si cura della stabilità del proprio bambino ma lo espone alla "terribile" tragedia della nascita di un fratellino. La morale sui social corre davvero veloce, più del tempo impiegato per chiedersi: ma cosa sta provando questa donna e possono le mie parole ferirla?