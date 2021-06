Ogni estate ha il suo accessorio must-have, un piccolo feticcio da sfoggiare in spiaggia e (ovviamente) nelle foto su Instagram: tre anni fa spopolava la cavigliera con le conchiglie bianche, lo scorso anno è stata la volta delle borse in paglia. Quest'anno non potremo fare a meno delle body chain, i gioielli "per il corpo" a catenella, sottilissimi e glamour. Si indossano sul bikini in spiaggia e danno subito un tocco di luce all'abbronzatura, ma sono perfette anche di sera, magari che spuntano da un blazer o dai jeans a vita bassa. Le star ne vanno matte: la top model Heidi Klum ha postato una serie di foto sui social in cui sfoggia una sensuale catenella sui fianchi.

Cosa sono le body chain e come si indossano

Le body chain sono dei gioielli particolari: non è né una collana né un bracciale, ma una decorazione per il corpo. Può essere metallica e contenere piccole pietre o decori. Esistono due tipi di body chain: una, più semplice, da indossare sui fianchi come una cintura (ma direttamente sulla pelle nuda) e un'altra più elaborata che accarezza il torace e si indossa come un top. Questo ultimo tipo è perfetto sul bikini: dà un tocco di luce alla pelle lasciata esposta dal costume da bagno. Di sera si può indossare sotto una camicia o un blazer portato a pelle, per impreziosire la scollatura con un effetto "vedo non vedo". La body chain fatta a cintura invece ha una sola regola: richiede necessariamente la vita bassa, che sia degli slip del bikini o dei jeans, per un effetto molto "primi anni Duemila".

in foto: Hailey Bieber sfoggia una catenella sul bikini

Le star che hanno sfoggiato le body chain

Basta farsi un giro sui social per capire che queso gioiello è già un must have. Hailey Bieber ha indossato una body chain sul torace per impreziosire un bikini rosa candy, seguita Kylie Jenner, che si sdraia sul lettino con un cappello da pescatore e la scintillante body chain (attenzione a non farla surriscaldare!). Lizzo invece punta su una versione "maxi", con lettere e decori. La catenella più sexy è sicuramente quella indossata sui fianchi da Heidi Klum: dopo averla sfoggiata in una foto "da tifosa" per supportare la nazionale tedesca, l'ex top model ha pubblicato una foto in topless sulla spiaggia mentre si scambia un bacio appassionato con Tom Kaulitz. Capelli sciolti, la luce calda del tramonto e una body chain scintillante sui fianchi: tutto ciò di cui avremo bisogno quest'estate.