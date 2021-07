Ashley Graham dea della maternità: chemisier e pancione in mostra per annunciare la seconda gravidanza Ashley Graham è incinta, aspetta il suo secondo figlio dal marito Justin Ervin e non potrebbe essere più felice. L’annuncio della gravidanza è arrivato sui social, dove la modella curvy ha posato in versione dea della maternità in chemisier e col pancione in mostra.

A cura di Valeria Paglionico

Ashley Graham è di nuovo incinta, aspetta il suo secondo figlio dal marito Justin Ervin a poco più di un anno dalla nascita del primogenito Isaac (venuto al mondo nel gennaio 2020) e non potrebbe essere più felice e raggiante. Come tradizione per una star del suo calibro, l'annuncio della gravidanza non poteva che arrivare tramite i social, dove la modella curvy ha condiviso una meravigliosa foto in versione dea della maternità, sorprendendo i quasi 14 milioni di followers. A immortalarla con il pancione in vista è stato proprio il marito fotografo: chi meglio di lui avrebbe potuto lasciar trapelare tutta l'innata femminilità della top in un'unica immagine?

L'annuncio della gravidanza sui social

"L’anno appena trascorso è stato pieno di piccole sorprese, grandi dolori, inizi familiari e nuove storie. Io ho appena iniziato a elaborare e celebrare ciò che questo prossimo capitolo significa per noi", queste sono state queste le parole con cui Ashley Graham ha annunciato di essere incinta per la seconda volta. Fin da quando è nato il piccolo Isaac non ha mai nascosto di desiderare anche un altro figlio e ora è finalmente felice di poter trasformare il sogno in realtà. A giudicare dal pancione già molto evidente, non si esclude che possa partorire entro la fine dell'anno. Tornerà a essere la paladina delle neomamme come successo con il primo figlio? L'unica cosa certa è che la curvy non ha mai nascondere tutte le verità e tutti i disagi legati alla maternità.

Il primo look premaman di Ashley Graham

Ashley Graham è una modella di fama internazionale e per annunciare la seconda gravidanza non poteva che organizzare uno shooting fotografico ad hoc. Ha posato all'alba sullo sfondo di un romantico paesaggio naturale e si è trasformata in una vera e propria dea della maternità. Si è lasciata immortalare di profilo, a piedi nudi, con lo sguardo rivolto verso l'infinito e i capelli sciolti mentre indossa un abito chemisier azzurro. Lo ha portato calato sulle spalle e sbottonato, così da rivelare il pancione già molto evidente. Non ha potuto fare a meno di cullare il ventre con dolcezza, a prova del fatto che non vede l'ora di conoscere il nascituro. In versione futura mamma non è forse ancora più bella e raggiante?