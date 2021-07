Ilary Blasi con la body chain: in estate il bikini si indossa con la catena intorno alla vita Ilary Blasi si sta godendo le vacanze dopo un duro anno lavorativo e sui social documenta le sue giornate in barca tra tintarella, tuffi e micro bikini. L’accessorio glamour da spiaggia a cui non riesce a rinunciare? La body chain, ovvero la catenina da corpo in pieno stile anni 2000.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è stata una delle protagoniste della stagione televisiva del 2021, ha presentato per la prima volta L'isola dei famosi, dando prova di grande simpatia e ironia. Ora si gode le meritate vacanze al termine di un anno difficile e faticoso e non può fare a meno di documentare tutto sui social. Se in passato la conduttrice era praticamente introvabile su Instagram, ora ha cambiato registro e non esita a condividere foto e Stories in cui mostra normali scene della sua quotidianità. Di recente ha passato diverse giornate in barca tra tuffi e mare cristallino e ne ha approfittato per indossare i bikini. L'accessorio must-have dell'estate a cui non rinuncia mai? La body chain, ovvero la catenina da corpo.

I micro bikini di Ilary Blasi

Come ormai da tradizione in estate, anche in questo 2021 non mancano i look da spiaggia super sensuali di Ilary Blasi. Di recente è stata in Sardegna con la famiglia e alcuni amici e ne ha approfittare per sfoggiare i suoi nuovi bikini. Se lo scorso anno aveva optato per dei modelli interi e griffati, ora preferisce i due pezzi micro, tutti con il reggiseno a fascia ma con gli slip super sgambati, così da rivelare la silhouette impeccabile e il lato b da urlo. Per completare il tutto punta sempre su dei maxi occhiali da sole scuri in stile diva e sulle super trendy body chains che riescono a esaltare gli addominali scolpiti.

Body chain, l'accessorio estivo che piace alle star

Il body chain è uno dei must-have dell'estate e, come dimostrano le star, è capace di aggiungere un tocco glamour ai look da spiaggia. Di cosa si tratta? Di un gioiello "per il corpo", per la precisione di una catenina sottilissima da sfoggiare intorno alla vita, mettendo in risalto non solo gli addominali scolpiti ma anche l'abbronzatura. Heidi Klum è stata tra le prime a lanciare la tendenza e da alloro sono state molte le celebrities che hanno seguito il suo esempio, da Jasmine Carrisi ad Hailey Baldwin, fino ad arrivare a Ilary Blasi. Come indossarla? L'ideale è abbinarla a un bikini con gli slip a vita bassa ma può essere portata anche di sera con un crop top: l'effetto fashion in pieno stile anni 2000 è decisamente assicurato.