La gravidanza senza filtri di Ashley Graham: posa nuda col pancione e le smagliature in vista Ashley Graham aspetta il secondo figlio dal marito Justin Ervin e non potrebbe essere più felice. Ha intenzione di vivere la sua gravidanza “senza filtri”, non avendo paura di posare nuda, struccata e col pancione e le smagliature in vista.

A cura di Valeria Paglionico

Ashley Graham è incinta, a poco più di un anno dalla nascita del primogenito Isaac aspetta il suo secondo figlio dal marito Justin Ervin e non potrebbe essere più felice. Ha annunciato la gravidanza sui social qualche settimana fa posando completamente nuda in versione dea della maternità e, a giudicare dal pancione già molto evidente, non dovrebbero mancare molti mesi al parto. Così come successo durante la sua prima esperienza da futura mamma, anche questa volta non vuole avere segreti con i followers e non ci pensa su due volte a rivelare tutte le verità "scomode" nascoste dietro un periodo magico ed emozionante come la dolce attesa.

Ashley Graham dice no alle foto patinate in gravidanza

Posare nuda con il pancione in bella vista è una vera e propria mania tra le star che aspettano un bambino: così facendo celebrano la bellezza e la sensualità del corpo femminile in gravidanza. Il più delle volte, però, al di là del ventre "gonfio", nei servizi fotografici da future mamme non si nota alcun tipo di imperfezione, come se la dolce attesa non provocasse anche altri disagi e grandi cambiamenti fisici. Ashley Graham ha deciso di ribellarsi a questo trend e, così come successo in passato, ha intenzione di vivere la sua dolce attesa senza filtri, ritocchi e artifici, parlando apertamente anche dei piccoli "inconvenienti" legati a questo momento emozionante.

Ashley Graham posa nuda in gravidanza

Il selfie senza veli di Ashley Graham in dolce attesa

Nessuno dei followers di Ashley è rimasto sorpreso di fronte all'ultimo selfie postato tra le Stories. La curvy si è scattata una foto completamente nuda nel bagno di casa, immortalandosi allo specchio senza veli poco dopo essere uscita dalla doccia. Ha i capelli ancora avvolti nell'asciugamano, il viso senza neppure un filo di trucco e lo splendido pancione in primo piano. Si copre il seno con il braccio e sui fianchi ha rivelato con orgoglio delle piccole smagliature (probabilmente i segni che la precedente gravidanza le ha lasciato sul corpo). Quante sono le future mamme che riescono a immedesimarsi in Ashley?