Andie MacDowell coi capelli grigi sfida gli stereotipi: i manager le dicevano di mettere la parrucca La 63enne Andie MacDowell a Cannes 2021 ha sfilato sul red carpet coi capelli grigi, perfettamente in pace con la sue età e bellissima nella sua serenità di donna che non vuole cedere agli stereotipi. Ha detto addio alla tintura e ha detto no ai ritocchi per apparire a tutti i costi giovane, preferendo abbracciare l’autenticità e la naturalezza.

A cura di Giusy Dente

Andie MacDowell, Cannes 2021

A Cannes 2021 il red carpet ha visto il trionfo delle over 50: tante attrici hanno sfilato portando sul fatidico tappeto rosso della kermesse una nuova idea di diva del cinema, svincolata da certi canoni estetici e dall’ostentazione a tutti i costi della giovinezza. Sharon Stone con le rughe in una versione lontana da quella della femme fatale, il fascino senza età di Isabelle Huppert, i capelli grigi di Andie MacDowell: queste donne hanno preferito mostrarsi in modo autentico e naturale, senza cedere agli stereotipi dell’industria cinematografica, così legata alla diva giovane e perfetta. Non a caso, quando la 63enne MacDowell ha reso noto ai suoi manager di non voler tingere i capelli, non li ha trovati d’accordo, ma lei ha preferito essere fedele a se stessa e alla sua età.

Andie MacDowell fiera della sue età e dei capelli grigi

La quarantena è stato un momento cruciale per l’attrice Andie MacDowell, le ha consentito di sviluppare un nuovo approccio al suo aspetto e alla sua età. In quei giorni ha visto i suoi capelli allungarsi e diventare grigi e non ne ha fatto un problema, anche perché aveva dalla sua parte la famiglia: "Ogni volta che i miei figli mi vedevano continuavano a dirmi che ero tosta con i miei capelli grigi" ha detto a Vogue. In vista di Cannes si era ovviamente posta il problema del look da indossare sul red carpet, consapevole di quanto la sua immagine fosse legata alla chioma scura sfoggiata nei film di successo che l’hanno resa famosa, per esempio Quattro matrimoni e un funerale. Eppure in quell’immagine si è accorta di non riconoscersi più, mentre ha capito di sentirsi perfettamente se stessa coi cosiddetti capelli sale e pepe: "Mi sento davvero a mio agio. E in molti modi, penso che sia più sorprendente sul mio viso. Sento che mi si addice. In qualche modo mi sembra di sembrare più giovane perché è più naturale. Penso che sia una mossa di potere ed è quello che continuavo a dire ai miei manager".

Andie MacDowell, Cannes 2021

Questi ultimi non erano d’accordo con la sua scelta, hanno cercato di dissuaderla dal presentarsi a Cannes coi capelli grigi, spaventati dalla reazione che il pubblico e i fan avrebbero potuto avere. "Non è il momento": così le avevano detto. Lei stava per cedere: "Non volevo far arrabbiare nessuno e stavo cercando di capire come potevo indossare parrucche per compiacere le persone". Invece poi ha preferito continuare dritta per la sua strada e fare ciò che sentiva giusto verso se stessa e difatti è contentissima e fiera della sua scelta: "Non mi sono mai sentita più potente. Mi sento più onesta. Mi sembra di non fingere. Mi sento come se stessi abbracciando esattamente ciò che sono".

Andie MacDowell, Cannes 2021

La bellezza della naturalezza

Tante star stanno cercando di portare alla ribalta un nuovo concetto di femminilità, meno legato alla perfezione e all'ostentazione della giovinezza a tutti i costi. Sono donne che vogliono sentirsi padrone del loro corpo, che vogliono vivere con serenità il tempo che passa senza che questo le faccia sentire meno belle e senza doversi per forza adeguare a certi modelli imposti. Non riguarda solo Cannes. Qui certamente le over 50 sono state le grandi protagoniste dei red carpet: hanno sfilato con sicurezza e consapevolezza, per nulla intimorite ma anzi, orgogliose della loro età. Sono icone di questo nuovo modo di vivere l'avanzare del tempo anche Julianne Moore, Meryl Streep, Salma Hayek. Hanno vinto l'ossessione per la perfezione, hanno rifiutato di accettare il compromesso hollywoodiano per cui una diva è tale solo se eternamente giovane, dimostrando che rughe e capelli grigi non tolgono assolutamente nulla.