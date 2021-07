Il Festival di Cannes è tornato, questa 74esima edizione è la prima che va in scena in epoca pandemica e, sebbene debbano essere rispettate una serie di misure di sicurezza, si sta rivelando un evento spettacolare proprio come negli anni precedenti al Covid. Ieri si è tenuta la serata inaugurale con la première del film Annette e, tra tacchi a spillo, abiti vintage e paillettes, le star si sono sfidate a colpi di stile. Ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Andie McDowell, presentatasi sul red carpet elegantissima ma in una versione inedita. L'attrice ha detto addio alla tintura e ora sfoggia con orgoglio degli splendidi capelli grigi.

Il look di Andie MacDowell al Festival di Cannes

Andie MacDowell è stata una delle grandi protagoniste della serata inaugurale del Festival di Cannes, in occasione della quale ha dimostrato di essere un'indiscussa icona di bellezza a 63 anni. Ha puntato sulla raffinatezza di Prada, calcando il red carpet con un abito in un tenue verde menta, caratterizzato da una lunga gonna a matita e da un corpetto tempestato di paillettes con le maniche corte e lo scollo squadrato. Ha poi completato il tutto con un paio di sandali con il tacco a spillo e con una clutch bag in tinta. I veri protagonisti del look, però, sono i meravigliosi capelli grigi lasciati sciolti, fluenti e ondulati. Così facendo, è diventata il simbolo della bellezza naturale e senza tempo.

in foto: Andie MacDowell in Prada

Andie MacDowell e la lotta contro i tabù

I fan di Andie MacDowell non sono rimasti sorpresi di fronte la rivoluzionaria scelta dell'attrice, è da quando ha compiuto 63 anni lo scorso aprile che ha cominciato una vera e propria battaglia contro stereotipi e tabù dicendo addio alla tintura. Per quale motivo una donna dovrebbe sentirsi costretta a ricorrere a innumerevoli artifici per apparire "eternamente giovane"? La MacDowell ha urlato a gran voce di voler essere libera di invecchiare ed è per questo che va orgogliosa dei suoi lunghi capelli argentati. Nonostante abbia superato da tempo gli "anta", ha imparato ad amare i cambiamenti estetici legati all'avanzare dell'età, dalle piccole rughe ai segni del tempo fino ad arrivare alla chioma brizzolata. La sua recente apparizione sul red carpet non è stata semplicemente una "sfilata", è il simbolo del fatto che è arrivato il momento di dire basta agli stereotipi per dare spazio alla bellezza naturale al 100%.